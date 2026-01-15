Al via gli Australian Open, riparte la sfida Sinner-Alcaraz: per Jannik duemila punti da difendere

Il primo Slam

Sinner, scavalcato dall'iberico nella classifica Atp, è alla ricerca del quinto Slam: ha trionfato due volte nella terra dei canguri, ha vinto in America e lo scorso anno a Wimbledon

Partono domenica prossima e si concluderanno il 1 febbraio gli Australian Open, il primo Slam dell’anno del tennis mondiale. I tornei Slam (oltre a Merlbourne, Parigi, Wimbledon e Usa) sono i quattro principali tornei del circuito Atp, quelli più prestigiosi. E in Australia si presenta come campione uscente Jannik Sinner, chiamato a difendere i 2000 punti dello scorso anno. Con l’avversario ormai storico: Carlitos Alcaraz.

Alla ricerca del quinto trionfo

Sinner, scavalcato dall’iberico nella classifica Atp, è alla ricerca del quinto Slam: ha trionfato due volte nella terra dei canguri, ha vinto in America e lo scorso anno a Wimbledon. Per ottenere il grande Slam virtuale gli manca solo Parigi, mentre ad Alcaraz manca proprio lo scalpo oceanico.

La classifica

A differenza dell’altoatesino, Alcaraz dovrà difendere solo 400 punti, essendo arrivato ai quarti lo scorso anno. Quindi, anche andando in finale e perdendo contro il nostro campione allungherebbe di 800 punti in classifica. Anche se successivamente e fino a Montecarlo sarà lui a dover mantenere i successi della scorsa stagione. Tutti discorsi comunque secondari. Ciò che conta è vincere un altro Slam.

Abbiamo anche Musetti

L’Italia presenta non solo il numero due del mondo ma anche il numero cinque, Lorenzo Musetti, giunto al suo best ranking. A conferma della solidità del nostro tennis che si presenta con ben otto giocatori nel tabellone principale, in attesa delle qualificazioni.

Il tabellone

Hugo Gaston al debutto, teorico quarto di finale contro Ben Shelton (come a Wimbledon) e possibile semifinale contro Novak Djokovic o chissà, un derby con Lorenzo Musetti, finito nella stessa parte. E’ questo il tabellone di Jannik.

Musetti debutterà contro il belga Raphael Collignon, per poi trovare sùbito, al secondo turno, un possibile incrocio molto, molto insidioso con il suo compagno di doppio (hanno appena vinto a Hong Kong) Lorenzo Sonego. Anche al terzo turno a Lorenzo non è andata benissimo, visto che potrebbe incontrare Stefanos Tsitsipas, in forte declino ma comunque finalista di questo torneo “appena” tre anni fa, nel 2023, e incognita assoluto. Possibile poi quarto di finale poi contro Novak Djokovic e eventuale semifinale da sogno contro Sinner.