Italia mai così in alto: Musetti raggiunge Sinner nell’Olimpo del tennis. A Hong Kong mette Ko Rublev, vola in finale e scala la vetta della Top 5

Doppia impresa

Lorenzo Musetti in finale nel “Bank of China Tennis Open“, Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, giocato sui campi in cemento di Hong Kong. L’azzurro, testa di serie numero 1, si è imposto sul russo Andrey Rublev in rimonta e in tre set con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco. Il tennista di Carrara si giocherà il titolo con il vincente della seconda semifinale tra Giron e Bublik.

Musetti in finale a Hong Kong: batte Rublev e scala la vetta delle classifiche

Non solo. Per Musetti la vittoria vale anche l’ingresso nella Top five del ranking. L’Italia, dunque, ha per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973. In caso di successo, sarà il terzo italiano in Top 5 nell’era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023. Musetti, sottolinea Supertennis, sale a 4.105 punti, scavalcando Alex De Minaur, fermo a 4.080 dopo l’eliminazione dell’Australia in United Cup, ed è dunque sicuro di raggiungere la Top 5 e il nuovo best ranking.

Sinner e Musetti nella top 5 Atp: un record storico per l’Italia

Dunque, Lorenzo Musetti entra nella Top Five del mondo. Grazie al successo su Andrey Rublev nella semifinale dell’Atp 250 di Hong Kong, dunque, l’Italia avrà per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, quando l’Atp ha introdotto il ranking computerizzato. Ex numero 1 junior, Musetti è entrato in Top 20 a gennaio 2023 e in Top 10 a maggio del 2025. Finora aveva raggiunto un best ranking di numero 6, dopo la semifinale al Roland Garros dello scorso anno. Quinto italiano ad aver partecipato alle Nitto Atp Finals in singolare. E terzo ad aver vinto almeno una partita dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner, Musetti è sicuro di scavalcare in classifica Alex De Minaur comunque vada la sua nona finale Atp in carriera.

Inizia dunque al meglio il 2026 del carrarino che a Hong Kong insegue il terzo titolo Atp in carriera in singolare. Il primo dal 2022 quando superò Carlos Alcaraz a Bastad, nella finale più giovane dal 2005, e Berrettini a Napoli.