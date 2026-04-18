Dopo le dosi in ascensore a Napoli un caveau della droga in camera da letto al Quarticciolo di Roma: arrestato 52enne

Foto: Ansa / Frame video polizia (25 febbraio 2025)

Pusher della porta accanto

Tra un’ingegneria domestica sofisticata ed una gestione contabile old school è maturato l’arresto di un cinquantaduenne romano al Quarticciolo, intercettato dalla Polizia di Stato nella nota piazza di spaccio “La Madonnina”, dove era stato individuato dagli agenti nel ruolo di “custode” dello stupefacente destinato ai pusher della zona. È stata la perquisizione domiciliare effettuata dagli operatori delle Volanti, resa possibile dalle chiavi trovate in suo possesso, a restituire fin da subito conferma dei sospetti, lasciando emergere nel giro di pochi minuti che, sullo sfondo di un ambiente apparentemente ordinario, si celava un hub della droga costruito secondo una logica funzionale ed articolata.

Roma, scoperto un caveau della droga sotto una mattonella in camera da letto: un arresto

A fare la differenza è stato un dettaglio emerso nella camera da letto, in una zona defilata rispetto all’ingresso: una mattonella del pavimento leggermente fuori asse, che, una volta rimossa, ha rivelato un incavo scavato nel massetto sottostante, trasformato in un vero e proprio caveau nascosto in perfetto stile “urban”. All’interno erano custodite 315 dosi di cocaina, confezionate e disposte con ordine. Tutte pronte per essere immesse sul mercato. È stato il resto della stanza a completare il quadro. Accanto allo stupefacente e sul letto, gli agenti hanno rinvenuto numerosi fogli manoscritti che rimandavano ad una vera e propria contabilità dello spaccio.

droga in camera da letto, l’ispezione e il fermo in un appartamento del Quarticciolo

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati 635 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività illecita. Nonché diversi cellulari, che sono stati sequestrati in quanto considerati strumenti funzionali alla gestione dello spaccio. Alla luce degli elementi raccolti a suo carico, per l’uomo sono scattate le manette. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

(Italpress)