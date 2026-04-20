Bardella boccia Macron e lancia l’asse con Meloni: “Cambieremo l’Europa insieme”

Intervista a Rete 4

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, guarda all’Italia e alla premier Giorgia Meloni come a un alleato chiave per “cambiare radicalmente il funzionamento dell’Unione europea”.

In un’intervista a Quarta Repubblica su Retequattro, il leader francese ha delineato la sua visione in vista delle elezioni presidenziali del 2027, puntando su un’Europa delle nazioni, nuove politiche migratorie e un rilancio economico fondato su crescita, industria e produzione.

Bardella: “Macron ha rovinato l’immagine della Francia in Europa”

Bardella ha indicato nella premier italiana e nel vicepremier Matteo Salvini “una stabilità ritrovata per l’Italia” e una “nuova leadership sullo scacchiere europeo”. Al contrario, ha criticato duramente il presidente francese Emmanuel Macron, accusandolo di aver “minato e rovinato l’interesse e l’immagine della Francia in Europa”.

Nel mirino anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, definita da Bardella “la presidente di Macron”. Secondo il leader del Rn, “mettendo sotto scacco Macron, tra qualche mese metteremo sotto scacco anche la Commissione europea”. Per Bardella, l’attuale assetto dell’Ue rappresenta “il tradimento dell’idea iniziale”, che avrebbe dovuto basarsi sulla cooperazione tra Stati sovrani.

“Da Trump visione imperialista, l’Europa deve rendersi autonoma”

Sul fronte internazionale, Bardella ha preso posizione anche nei confronti degli Stati Uniti e di Donald Trump. Pur riconoscendone il peso politico, ha criticato quella che definisce una “visione imperialista”, accusando l’ex presidente americano di interferire negli equilibri globali e di contribuire a tensioni economiche ed energetiche in Europa.

“Di fronte all’America di Trump dobbiamo far sentire la nostra voce e difendere i nostri interessi”, ha sottolineato Bardella, ribadendo la necessità per l’Europa di rafforzare la propria autonomia sul piano diplomatico, militare ed economico.

Non è mancato la rivendicazione del leader del Rassemblement National sul carattere “patriottico” del suo partito. Bardella ha sottolineato che una sua eventuale vittoria in Francia rappresenterebbe “una vittoria schiacciante per tutte le nazioni europee”. L’obiettivo, ha concluso, è restituire alla Francia “potenza, orgoglio, indipendenza e leadership” anche attraverso una collaborazione con le destre europee, a partire proprio dall’Italia.