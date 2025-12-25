Zelensky: “Lavoriamo per la pace e sogniamo la morte di Putin”. Caccia russi sorvolano la Norvegia

La guerra in Ucraina

Venti di guerra nel nord Europa. Caccia russi con capacità nucleare hanno effettuato un volo “programmato” sul mare di Norvegia e sul mare di Barents, spingendo “aerei da combattimento di Paesi stranieri” a scortarli. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, senza specificare né la data dei voli dei Tu-95 né i Paesi che hanno dispiegato gli aerei di sorveglianza. “I bombardieri strategici e i vettori missilistici russi Tu-95MS hanno effettuato un volo di routine sulle acque neutrali del mare di Barents e del mare di Norvegia – ha affermato il ministero – In alcune fasi del percorso, i bombardieri a lungo raggio sono stati scortati da caccia di Paesi stranieri”.

Il ministero ha affermato che tali voli hanno luogo regolarmente in molte regioni e sono conformi al diritto internazionale. Nelle settimane scorse, la Corea del Sud e il Giappone hanno criticato i voli di aerei militari russi e cinesi vicino ai loro territori, che li hanno portati a far decollare aerei da combattimento. Secondo Tokyo, due bombardieri russi Tu-95 hanno volato dal mar del Giappone per incontrarsi con due bombardieri cinesi H-6 sul mar Cinese orientale, quindi hanno effettuato un volo congiunto intorno al Paese.

Zelensky: “Pronti alla pace”. Poi il messaggio su Putin

“Celebriamo il Natale in tempi difficili. Purtroppo non siamo tutti a casa, e non tutti noi, purtroppo, hanno una casa. Ma nonostante i problemi che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o bombardare la cosa più importante. Il nostro cuore ucraino. La nostra fede reciproca e la nostra unità”. E’ uno dei passaggi del messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto al Paese in occasione del Natale. “Oggi, gli ucraini festeggiano il Natale insieme nella stessa data, come una grande famiglia”, ha aggiunto. Zelensky ha poi sottolineato che i sogni di tutti gli ucraini in questi giorni sono simili, riferendosi alla possibile sorte di Vladimir Putin, che non nomina. “Oggi abbiamo tutti un sogno. Che possa morire, ognuno potrebbe pensare tra sé e sé”, ha detto il presidente ucraino. “Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l’Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo”, ha aggiunto.