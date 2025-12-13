Veneto, Stefani presenta la nuova giunta tra eccellenze e continuità: ecco la squadra vincente

Peso e qualità

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha presentato oggi a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia la composizione della nuova giunta regionale, con dieci assessori e due consiglieri delegati. Nomi di primo piano nella squadra del presidente eletto il 23 e 24 novembre scorsi.

I nomi, anche un cardiochirurgo nell’esecutivo

Con delega alla Sanità e alla programmazione socio-sanitaria, c’è il cardiochirurgo Gino Gerosa, 68 anni. Professore ordinario di chirurgia cardiaca dell’Università di Padova, conta oltre 450 pubblicazioni scientifiche e numerosi capitoli in opere specialistiche.. Vicepresidente, con deleghe a Turismo e Lavoro, è stato nominato Lucas Pavanetto (FdI), geometra e impiegato tecnico in un’azienda del settore edile. Consigliere comunale a Jesolo (Venezia) dal 2007 al 2009, è stato presidente del Consiglio comunale e consigliere regionale uscente. Massimo Bitonci (Lega), 60 anni, commercialista esperto di diritto societario, assume le deleghe alle Imprese, Commercio, Fesr, Fiere e Innovazione, Sburocratizzazione. Eletto nel 2022 alla Camera, è diventato sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con le deleghe all’Agricoltura, politiche venatorie, aree alte, è stato nominato Dario Bond (FdI), laureato in Scienze agrarie, erborista. Eletto alla Camera nel 2018, nel 2012 è stato nominato delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell’intesa per il Fondo comuni confinanti, confermato nel 2023.

Filippo Giacinti (FdI) assume le deleghe al Bilancio, Personale e patrimonio, Affari legali. Avvocato penalista, è stato eletto consigliere comunale ad Albignasego (Padova) nel 2003, e ha ricoperto il ruolo di consigliere ed assessore. Nel 2024 è diventato presidente della Conferenza dei Sindaci Ulss della provincia di Padova. Per la Formazione e la Cultura è stata confermata Valeria Mantovan (FdI), 35 anni, ex consigliera provinciale a Rovigo e poi assessora al commercio e turismo, poi sindaca del comune di Porto Viro. Paola Roma (Lega) diventa assessora per il Sociale, abitare, sport. È sindaca di Ponte di Piave (Treviso) al secondo mandato, presidente della Conferenza dei sindaci della Ulss 2 e dell’Associazione Comuni Marca trevigiana. Con le deleghe ai Trasporti e Mobilità, è stato nominato Diego Ruzza (FdI), psicologo specializzato in psicoterapia, e dirigente psicologo all’ospedale di Legnago (Verona). Elisa Venturini (Fi), 46 anni, sindaca del Comune di Rovigo.

Stefani: “Scelte di qualità”

“Abbiamo rispettato il quadro politico iniziale, ovviamente tenendo conto poi dell’importanza delle deleghe. Faccio un esempio, la delega al sociale che è il primo punto del nostro programma di governo va a un sindaco di Treviso della Lega e ovviamente è una delega di assoluto rilievo, di assoluto peso. Credo che sia fondamentale prima di tutto mettere la qualità delle figure, noi abbiamo scelto come avete avuto modo di vedere figure che per ogni ambito di materia avevano una comprovata esperienza, una comprovata qualità”, ha detto Alberto Stefani.