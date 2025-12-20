Ucraina, a Miami nuovi incontri tra Usa e Russia. Washington propone un formato a tre anche con Kiev

Le trattative

Nella notte nuovo feroce attacco di Mosca: missili balistici hanno colpito le infrastrutture del porto di Odessa, provocando almeno otto morti e 27 feriti

Un attacco russo con missili balistici ha colpito la notte scorsa le infrastrutture portuali dell’oblast di Odessa, nel sud dell’Ucraina, causando almeno otto morti e 27 feriti. Lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza ucraino – citato dal Kyiv Independent – precisando che alcune delle vittime si trovavano a bordo di un autobus finito nell’epicentro dell’esplosione. Oggi a Miami previsto un nuovo incontro tra Russia e Stati Uniti per tentare di arrivare alla pace. Gli Usa stanno cercando di portare anche una delegazione ucraina al vertice. «Per quanto ne capisco, hanno proposto questo formato: Ucraina, America e Russia», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa a Kiev. Secondo Zelensly, gli europei potrebbero essere presenti e sarebbe «logico tenere un incontro del genere dopo aver compreso i potenziali risultati dell’incontro che ha già avuto luogo».

L’attacco ad Odessa

Secondo le autorità locali, il raid ha provocato anche un incendio tra i camion in sosta nell’area portuale e ha danneggiato veicoli nelle vicinanze. Il governatore dell’oblast, Oleh Kiper, ha parlato di un attacco “massiccio” condotto con missili balistici. L’aeronautica ucraina aveva lanciato un allarme per una minaccia missilistica intorno alle 21 ora locale, pochi minuti prima che venissero segnalate esplosioni.

Le infrastrutture portuali di Odessa sono un obiettivo ricorrente degli attacchi russi, che nelle ultime settimane hanno causato blackout prolungati e interruzioni dei servizi idrici. Solo la notte precedente, un raid con droni aveva colpito infrastrutture di trasporto nella regione, danneggiando un ponte sull’autostrada M15 verso la Romania e costringendo la Moldavia a chiudere temporaneamente alcuni valichi di frontiera.

L’incontro di Miami

Kirill Dmitriev, a capo della delegazione russa, incontrerà oggi a Miami l’inviato del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense. Gli americani vogliono anche la presenza ucraina. Il funzionario ha parlato in forma anonima per anticipare un incontro che non è stato ancora annunciato pubblicamente. Il funzionario ha aggiunto che Witkoff e Kushner si incontreranno con Dmitriev dopo aver incontrato i funzionari ucraini ed europei a Berlino, in Germania, per discutere delle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti per Kiev, delle concessioni territoriali e di altri aspetti del piano elaborato dagli americani. Sarà presente anche il segretario di Stato, Marco Rubio.