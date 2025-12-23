Edicola SOSTIENICI

Immigrati Usa

La decisione

Trump dà tremila dollari agli immigrati illegali che lasciano gli Usa: numeri in calo da quando c’è Donald

Da inizio anno centinaia di migliaia di irregolari sono andati via dal Paese. Il governo incentiva il ritorno a casa

Esteri - di Stefania Davide - 23 Dicembre 2025 alle 14:11

Donald Trump offre tremila dollari per ogni immigrato illegale residente negli Usa che si auto-espelle. Una strategia per ridurre il flusso della presenza degli stranieri nel suolo americano.

L’offerta agli immigrati che vanno via

Agli immigrati che vivono negli Stati Uniti senza documenti verranno offerti 3mila dollari se lasceranno gli Usa volontariamente entro la fine dell’anno solare. Lo riportano i media statunitensi. La Segretaria per la Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ha affermato che i migranti irregolari che non si auto-espelleranno saranno individuati, arrestati e “non faranno mai ritorno”.

La Sicurezza Nazionale ha definito l’aumento del pagamento come “offerta a tempo limitato” nell’ambito di una campagna natalizia volta ad accelerare le espulsioni. Un manifesto diffuso dalla Sicurezza Nazionale avvertiva che stava “spuntando i nomi dalla nostra lista dei cattivi” e invitava a “non essere il prossimo nome che troveremo”.

Quattordici milioni di immigrati illegali negli Usa

Al 2025, si stima che negli Stati Uniti vivano circa quattordici milioni di immigrati irregolari. Dopo aver raggiunto un picco record stimato tra i 14,2 e i 14,8 milioni all’inizio del 2025, la popolazione irregolare ha registrato un calo significativo. Entro la metà del 2025, il numero complessivo di persone nate all’estero è diminuito di oltre un milione, segnando la prima flessione di questo tipo dagli anni ’60.

Con l’amministrazione Trump numeri in calo

Sotto l’attuale amministrazione Trump, sono state attuate politiche restrittive che hanno portato a circa 2,5 milioni di partenze entro settembre 2025, suddivise tra oltre 600.000 espulsioni formali e circa 1,9 milioni di “auto-espulsioni” (partenze volontarie dovute alla pressione normativa).
 Gli incontri non autorizzati ai confini sono drasticamente diminuiti nel 2025. Ad esempio, a maggio 2025 la Border Patrol ha registrato solo 8.725 incontri sulla frontiera sud-ovest, un calo del 93% rispetto ai 117.905 dello stesso mese nel 2024. La maggior parte della popolazione irregolare continua a risiedere in sei stati: California, Texas, Florida, New York, New Jersey e Illinois.

 

