Trump dà tremila dollari agli immigrati illegali che lasciano gli Usa: numeri in calo da quando c’è Donald

La decisione

Da inizio anno centinaia di migliaia di irregolari sono andati via dal Paese. Il governo incentiva il ritorno a casa

Donald Trump offre tremila dollari per ogni immigrato illegale residente negli Usa che si auto-espelle. Una strategia per ridurre il flusso della presenza degli stranieri nel suolo americano.

L’offerta agli immigrati che vanno via

Agli immigrati che vivono negli Stati Uniti senza documenti verranno offerti 3mila dollari se lasceranno gli Usa volontariamente entro la fine dell’anno solare. Lo riportano i media statunitensi. La Segretaria per la Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ha affermato che i migranti irregolari che non si auto-espelleranno saranno individuati, arrestati e “non faranno mai ritorno”.

La Sicurezza Nazionale ha definito l’aumento del pagamento come “offerta a tempo limitato” nell’ambito di una campagna natalizia volta ad accelerare le espulsioni. Un manifesto diffuso dalla Sicurezza Nazionale avvertiva che stava “spuntando i nomi dalla nostra lista dei cattivi” e invitava a “non essere il prossimo nome che troveremo”.

Quattordici milioni di immigrati illegali negli Usa