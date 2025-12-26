Tre donne accoltellate a Parigi: l’aggressore si dà alla fuga ma viene catturato. E’ di origine maliane

Escluso il terrorismo

Tre donne sono state ferite nella metropolitana di Parigi da un maliano che le ha aggredite con un coltello e poi si è dato alla fuga. A riferirlo è stata l’Afp, a cui la società di trasporto pubblica parigina (Ratp) ha confermato che gli attacchi sono avvenuti in tre stazioni diverse , tra cui Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore della capitale francese. Le aggressioni sono avvenute tra le 16.15 e le 16,45 e le vittime, soccorse dai vigili del fuoco di Parigi, hanno riportato solo ferite lievi, due delle quali alla schiena e alle gambe. Secondo Le Figaro, le donne non sarebbero in pericolo di vita. Inizialmente, l’aggressore si è dato alla fuga per poi essere catturato dalle forze dell’ordine.

Secondo fonti della Procura riportate dall’Afp, l’uomo è stato arrestato nel tardo pomeriggio, visto che era stato identificato “grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza”. “L’uso della geolocalizzazione sul suo cellulare ha portato al suo arresto nel tardo pomeriggio di oggi nella regione della Val d’Oise”, ha aggiunto l’informatore dell’agenzia. Secondo Le Parisien, che ha scritto sulla vicenda attraverso le proprie ricostruzioni, l’uomo era fuggito su un treno della “Line 8” della metro, dopo aver aggredito le vittime alle fermate della linea tre. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo a Sarcelles. Secondo il quotidiano, che ha citato fonti della polizia, è stata esclusa la pista terroristica. Più che altro, gli inquirenti ritengono si sia trattato di un gesto compiuto da un uomo con problemi psichiatrici. Eppure, secondo Actu France, l’uomo era già noto alla Polizia per altri reati compiuti.