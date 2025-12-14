Strage in spiaggia in Australia a una festa ebraica: decine di morti, uccisi gli attentatori (video). Meloni: seguo con dolore

Sangue a Bondi Beach

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha confermato la morte di almeno dieci persone, tra cui uno degli attentatori, nella sparatoria di massa avvenuta sulla famosa spiaggia di Bondi Beach, a Sydney, da parte di due uomini armati. “Dieci persone sono state confermate morte, tra cui un uomo ritenuto uno degli attentatori. Il secondo presunto attentatore, ricoverato in condizioni critiche”, è morto poco dopo in ospedale.

“Al momento, si segnala che altre 11 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono agenti di polizia”, afferma la dichiarazione, aggiungendo che “un certo numero di oggetti sospetti localizzati nelle vicinanze sono in fase di esame da parte di agenti specializzati ed e’ stata istituita una zona di esclusione“.

Testimoni oculari hanno descritto l’orrore mentre un video esplicito suggerisce che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente dopo che almeno due uomini armati hanno aperto il fuoco durante una festa ebraica che si teneva nella famosa spiaggia di Sydney durante la prima notte di Hanukkah, conosciuta anche con il nome di Festa delle luci.

This brave old man attacked one of the shooters & snatched the gun from him at Bondi beach, Australia! pic.twitter.com/KOzPPEC1by — Notorious kendrix 🚀 (@AbasienoSam) December 14, 2025

Meloni: l’Italia condanna ogni forma di violenza

“Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l’Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e rinnova la propria amicizia al popolo australiano”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La Farnesina e il consolato generale d’Italia a Sydney monitorano la situazione a Bondi Beach, dove almeno dieci persone sono morte in una sparatoria per mano di uomini armati. “Il ministro Antonio Tajani ne segue l’evoluzione”, rende noto il ministero degli Esteri.

“Crudele atto contro gli ebrei”

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato la sparatoria a Sydney, definendola un “crudele attacco contro gli ebrei” e ha esortato le autorità australiane a intensificare la lotta contro l’antisemitismo. “Proprio in questi momenti, le nostre sorelle e i nostri fratelli a Sydney, in Australia, sono stati attaccati da vili terroristi in un attacco molto crudele contro gli ebrei”, ha dichiarato Herzog in un discorso durante un evento a Gerusalemme, dove ha invitato l’Australia a “combattere contro l’enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo la società australiana”.