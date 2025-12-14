Sparatorie negli Usa e in Australia: due studenti uccisi nel Rhode Island, tre morti in un attentato a Sidney

Spari e sangue

È ancora caccia all’uomo dopo la sparatoria avvenuta nella Brown University nel Rhode Island, negli Stati Uniti, costata la vita a due studenti mentre altri nove sono rimasti gravemente feriti. Le autorità hanno diffuso un video del sospetto, dopo che il vice comandante della polizia di Providence, Timothy O’Hara, aveva detto che si trattava di ”un uomo vestito di nero”.

Nel filmato si vede appunto un uomo che indossa vestiti neri e larghi che cammina lungo una strada lontano del campus. Sembra che abbia intorno ai trent’anni, hanno riferito le autorità senza precisare. Durante la sparatoria l’uomo potrebbe aver indossato una mascherina. Mentre le ricerche dell’uomo armato proseguono, non si registra alcuna minaccia nota per la comunità nel suo locale, ha affermato il sindaco Brett Smiley. Ci sarà comunque una maggiore presenza di agenti di polizia in città, ma ”non riteniamo necessario annullare la festa di Natale”, ha spiegato. “Siamo convinti che potrete andare in chiesa in tutta sicurezza”, ha aggiunto Smiley. Intanto l’Fbi ha lanciato un sito di segnalazioni per permettere ai cittadini di inviare foto e video prove che potrebbero avere del sospettato. L’attacco armato ha colpito la Brown University, prestigioso ateneo della Ivy League, a Providence, vicino Boston.

Due arresti per l’attentato in spiaggia in Australia

Scene di panico anche sulla celebre spiaggia di Bondi Beach, nella periferia orientale di Sydney, teatro di una sparatoria. Almeno tre persone sono state uccise durante una celebrazione di Hanukkah, dopo che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco sui partecipanti. Lo afferma la comunità ebraica di Sydney. “Pensavamo fossero fuochi d’artificio, ma non lo erano, era qualcosa di molto peggio. E’ terrificante”: una delle prime testimonianze giunte dalla nota spiaggia australiana.

“Siamo a conoscenza di una situazione di sicurezza attiva a Bondi. Esortiamo le persone nelle vicinanze a seguire le informazioni della Polizia del Nuovo Galles del Sud”, ha dichiarato il portavoce del primo ministro australiano Anthony Albanese. L’emittente nazionale ABC riferisce che la polizia del Nuovo Galles del Sud sta rispondendo alle segnalazioni di un tiratore attivo su una delle spiagge più celebrate del Paese.

Nel frattempo, il Sydney Morning Herald cita segnalazioni di “colpi di pistola multipli” a Bondi Beach, aggiungendo che non