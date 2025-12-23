Si schianta con la Ferrari Vince Zampella, leggendario creatore di Call of duty: il video dell’incidente

Aveva 55 anni

Il mondo dei videogiochi perde una delle sue figure più influenti con la prematura morte di Vince Zampella, co-creatore della storica serie Call of Duty e attuale capo di Respawn Entertainment. Lo sviluppatore cinquantacinquenne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto domenica sulla Angeles Crest Highway, in California. Le prime ricostruzioni parlano di un sinistro autonomo che ha coinvolto un solo veicolo, ossia la Ferrari in cui viaggiava lo sviluppatore. Il conducente è deceduto sul colpo, mentre Zampella, che viaggiava come passeggero, è spirato successivamente in ospedale a causa delle ferite riportate. Il co-fondatore di Infinity Ward e guida di Respawn Entertainment è scomparso in California: stiamo parlando di una figura chiave che ha rivoluzionato il genere degli sparatutto militari, da Modern Warfare fino al successo di Apex Legends.

Morto il creatore di Call of duty, Vince Zampella: lutto nel mondo dei videogiochi

La carriera di Zampella è indissolubilmente legata all’evoluzione dello sparatutto in prima persona moderno. Dopo gli esordi a metà degli anni Novanta e il contributo fondamentale alla serie Medal of Honor, nel 2002 ha co-fondato lo studio Infinity Ward insieme con Grant Collier e Jason West. È in questo contesto che ha preso vita il franchise di Call of Duty, un colosso capace di vendere oltre 500 milioni di copie a livello globale e di ridefinire gli standard del genere bellico, in particolare con capitoli seminali come Modern Warfare (2007) e il suo seguito del 2009.

La carriera dello sviluppatore: dagli esordi con Activision ad Electronic arts

Il percorso professionale di Zampella è stato segnato anche dalla capacità di reinventarsi. Dopo la turbolenta separazione da Activision nel 2010, culminata in una nota battaglia legale per le royalties non pagate, ha fondato Respawn Entertainment sotto l’egida di Electronic Arts. Anche in questa nuova fase ha saputo imporsi sul mercato, lanciando prima la serie di sparatutto con mech Titanfall e successivamente il fenomeno multiplayer Apex Legends. Più di recente, aveva assunto la supervisione del franchise Battlefield, il cui sesto capitolo è arrivato sul mercato lo scorso ottobre ricevendo il plauso della critica.