Sarà la volta buona? L’ottimismo degli Usa: Mosca accetterà l’accordo. Zelensky: colloqui produttivi

Mosca-Kiev

Sarà la volta buona? La prudenza sui negoziati per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev è d’obbligo al netto delle informazioni contraddittorie che si incrociano. Da fonti Usa trapela grande ottimismo e si annuncia la notizia di un avvicinamento all’obiettivo. Volodomyr Zelensky definisce comunque definisce “produttivi” (ma non “facili”) i colloqui con gli Usa dopo l’ultima tornata di negoziati a Berlino con gli inviati americani. “Queste conversazioni non sono mai facili, per essere onesti con voi. Ma il colloquio è stato produttivo, con molti dettagli, veramente molti”.

Mosca-Kiev, dagli Usa grande ottimismo: la pace è vicina, la Russia accetterà

Un alto funzionario di Washington, che chiede di essere protetto dall’anonimato, racconta alla stampa che le discussioni di di ieri e oggi a Berlino con Zelensky, otto ore in totale, sono state “davvero davvero positive”. “Abbiamo la speranza di essere sulla strada della pace”, ha aggiunto. Gli Stati Uniti ritengono, ha proseguito, che la Russia “accetterà” il progetto negoziato con Kiev. Un accordo che prevede “garanzie di sicurezza molto forti” per Kiev, simili a quelle dell’articolo 5 del trattato Nato. Mosca “accetterà” l’accordo, ha aggiunto, compreso l’impegno sulle garanzie di sicurezza, sulle quali non ha fornito dettagli concreti. Comunque ha assicurato che l’Ucraina e i leader europei ne sono molto soddisfatti. “Negli ultimi due giorni i negoziati tra Ucraina e Usa sono stati costruttivi e produttivi – scrive su X il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov – con progressi concreti. Ci auguriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata”. Zelensky però sottolinea che sulle questioni delle concessioni territoriali restano molte distanti. “Ci sono questioni complesse, in particolare quelle che riguardano i territori. Francamente, penso abbiamo ancora posizioni differenti”.

Trump si collegherà telefonicamente con la cena di Berlino

In serata il presidente Donald Trump si collegherà telefonicamente alla cena a cui parteciperanno Zelensky, i leader europei e il team negoziale Usa per continuare i colloqui tesi per raggiungere un accordo che metta fine alla guerra in Ucraina. Nella capitale tedesca è attesa a ore la premier Giorgia Meloni. Da domenica l’Italia è nella capitale tedesca per partecipare a riunioni preparatorie a livello Nsa, alle quali ha preso parte il consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio. L’obiettivo del vertice – sottolineano fonti italiane – “è confermare la coesione tra europei, ucraini e americani” per “consolidare il processo negoziale avviato con la mediazione americana”. È in corso di definizione un quadro composto da un piano per la pace, accompagnato da “credibili e robuste” garanzie di sicurezza. E da una prospettiva di medio-lungo termine per la ricostruzione e la rinascita economica dell’Ucraina. Si tratta di temi, aggiungono le stesse fonti, “che investono anche interessi vitali dell’Europa”. E per questo motivo l’Italia “ha partecipato attivamente alle riunioni preparatorie di questi due giorni”.