Rita Dalla Chiesa confessa a Radio Atreju: “Penso che mio padre avrebbe votato sì” (video)

Giustizia

“Penso di votare sì”. Così Rita Dalla Chiesa dai microfoni di Radio Atreju, il podcast irriverente di Gioventù nazionale, parlando dell’appuntamento referendario sulla riforma della giustizia. Un’occasione strategica, temuta come la peste dalla sinistre e dalle toghe militanti, per rinnovare strutturalmente il pianeta giustizia. “Sì, sicuramene voterò si”. Lo farà anche nel nome di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982? “Penso di sì, ci ho riflettuto penso che mio padre avrebbe votato si, ovviamente lo dico da figlia poi non so”, risponde. Certo sono “domande esistenziali”, la interrompe il giovane intervistatore.

Referendum, Rita Dalla Chiesa: penso che mio padre voterebbe sì

Poi la parlamentare azzurra e conduttrice televisiva prende spunto dalla trasmissione Belve condotta dalla Fagnani. “Hai presente? Lei chiede a fine intervista ‘se potessi far tornare in vita qualcuno chi sarebbe e cosa gli diresti’. Ecco io vorrei far tornare in vita mio padre per chiedergli ‘papà, tutti mi chiedono per chi votavi? E io non lo so, me lo dici per favore’. E poi gli chiederei che cosa voterebbe al referendum sulla giustizia. Penso sarebbe un sì”.

A Radio Atreju le parole della figlia del generale ucciso dalla mafia

Una testimonianza preziosa, quella di Rita Dalla Chiesa che smentisce il racconto delle opposizioni e la strumentalizzazione dei simboli dell’antimafia nel tentativo di arruolarli nell’esercito del no alla riforma Nordio. L’intervista è stata diffusa sui social dalla squadra di Atreju che ne ha realizzato anche un grafica. “Vogliamo dare all’Italia una giustizia giusta. È una battaglia epocale, anche nel nome di chi, come il Generale dalla Chiesa, per la giustizia ha dato tutto”.