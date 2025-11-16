Rita Dalla Chiesa: “Le balle colossali della sinistra su Falcone e Borsellino sono una carognata”

Parla la figlia del generale

«La sinistra in questa battaglia referendaria appena cominciata sta raccontando balle colossali. Non sanno più a cosa attaccarsi. Allora si aggrappano a due persone della statura di Falcone e Borsellino. E sperano così che la gente dica: beh, se Falcone e Borsellino erano contro la separazione delle carriere…». È una mancanza di rispetto nei loro confronti? «No: è una carognata». Parole nette quelle pronunciate da Rita Dalla Chiesa nell’intervista al Giornale.

“Non puoi attribuire ai magistrati uccisi opinioni che non avevano”

La figlia del generale Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, nell’intervista a Hoara Borselli parla anche del clamoroso scivolone di Nicola Gratteri. «È grave che un magistrato come lui legga dei testi dei quali non ha verificato l’autenticità. Ma quello che mi stupisce di più è che qualcuno, che Gratteri ha definito una persona molto importante, lo abbia chiamato al telefono per proporgli questo testo. E che lui, senza nessun controllo successivo, abbia preso questo testo e lo abbia proclamato in televisione». Usando il nome di Falcone. «Esatto: questa forse è la cosa più grave. Tu non puoi in Tv usare il nome di Falcone attribuendogli opinioni che Falcone non aveva».

Rita Dalla Chiesa ricorda Falcone: “Raccolse la mia deposizione di suo pugno”

Rita Dalla Chiesa ricorda anche il giorno in cui Falcone raccolse di suo pugno la deposizione, dopo la morte del padre. «Alla scrivania vicino a lui c’era un altro signore. Falcone ha capito dalla mia faccia che di fronte a quel signore mai avremmo parlato. Allora lo fece uscire. Prese una risma di fogli bianchi, impugnò la sua penna stilo e dalle 3 del pomeriggio alle 9 di sera ha scritto, scritto, scritto, tutto di suo pugno»

“Il referendum sarà un plebiscito sulla Meloni e si ritorcerà contro la sinistra”

«A me pare più che altro che fare antimafia – sottolinea la parlamentare di Forza Italia – sia diventato un modo per farsi pubblicità. Poi ci sono persone che lottano davvero contro la mafia, ma non appaiono sui giornali o in tv. L’antimafia vera non è quella che urla in tv. Però abbiamo una presidente antimafia che è bravissima. È una donna, giovane, preparata. Si chiama Chiara Colosimo»

La separazione delle carriere migliorerà la giustizia italiana? «Secondo me sì. C’è assoluto bisogno della separazione delle carriere. C’è bisogno anche che i giudici paghino quando sbagliano. Meno amicizia tra inquirenti e giudicanti».

«I magistrati stanno ostacolando la politica che fa il governo per contenere l’immigrazione clandestina. Perché lo fanno?”, chiede Hoara Borselli.«Perché i magistrati vogliono il potere», taglia corto Dalla Chiesa. Il referendum sarà un plebiscito pro o contro Meloni? «Sarà un plebiscito contro la Meloni ma che gli si ritorcerà contro».