Rissa in Parlamento, le “onorevoli” si prendono per i capelli: momenti di caos a Città del Messico (video)

Sinistra contro destra

Momenti di caos al Congresso di Città del Messico, dove alcuni parlamentari sono venuti alle mani durante il dibattito sulla dissoluzione dell’istituto per la trasparenza della capitale. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano in particolare deputate di partiti rivali contendersi il controllo del podio, prima con urla e spintoni e poi con uno scontro fisico, fino a tirarsi i capelli, mentre altri parlamentari cercano di intervenire per separarle.

La rissa in Parlamento: donne alle mani in Messico

Secondo le ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando i deputati del Partito di Azione Nazionale (Pan), di area conservatrice e all’opposizione, hanno occupato il podio per protestare contro l’iter della riforma proposta dalla maggioranza di sinistra di Morena. Il tentativo dei parlamentari di Morena di riprendere il controllo dei lavori ha innescato la colluttazione.

Dopo l’accaduto, entrambi i partiti hanno condannato le violenze, accusandosi reciprocamente di aver provocato lo scontro. “Abbiamo occupato il podio in modo pacifico, senza toccare nessuno, ma la maggioranza ha scelto di usare la forza per riprendere il controllo dell’Aula”, ha dichiarato Andres Atayde, esponente del Pan. Da parte sua, Morena ha attribuito la responsabilita’ dell’incidente ai parlamentari dell’opposizione.