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“Abitare il sapere”: al Seraphicum il convegno che ripensa gli spazi della formazione e della comunità

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“Abitare il sapere”: al Seraphicum il convegno che ripensa gli spazi della formazione e della comunità

Cronaca - di Redazione - 3 Giugno 2026 alle 20:36

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Riflettere sul significato dell’abitare oggi, tra formazione, comunità e trasformazioni sociali: è questo il filo conduttore del convegno “Abitare il sapere”, in programma il 4 giugno presso l’Auditorium del Seraphicum a Roma.
Ad aprire i lavori sarà il Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, Padre Carlos Trovarelli. A seguire interverrà l’onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, offrendo un contributo istituzionale sui temi al centro dell’incontro. È inoltre prevista la partecipazione dell’europarlamentare Silvia Costa, che porterà una riflessione sul ruolo delle politiche europee nei processi educativi e sociali.
L’iniziativa, promossa dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Seraphicum, si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, interessato ai temi dell’istruzione, degli spazi di vita e dei nuovi modelli di comunità.
Il convegno offrirà un’occasione di confronto sui bisogni emergenti del mondo universitario e formativo, ponendo al centro il ruolo degli spazi come luoghi di relazione, crescita e condivisione. Accademici, esperti, studenti e rappresentanti del mondo istituzionale dialogheranno su come ripensare l’abitare in un’epoca di profondi cambiamenti sociali e culturali. Tra le presenze istituzionali è prevista anche quella del Cardinale Mauro Gambetti.
Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato alla stampa un primo annuncio relativo a un progetto di grande studentato realizzato nell’ambito del PNRR. L’iniziativa nasce da una sinergia tra pubblico e privato: da un lato il sostegno pubblico attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dall’altro il contributo dell’organizzazione ecclesiastica, in un modello collaborativo orientato al bene comune.
Il progetto si inserisce nel quadro nazionale degli investimenti destinati alla residenzialità universitaria e al diritto allo studio, introducendo un elemento distintivo: uno studentato aperto, laico e inclusivo, rivolto a studenti provenienti da contesti diversi, anche internazionali, e frequentanti differenti atenei.
L’obiettivo è creare non solo uno spazio abitativo, ma un vero ambiente di vita e formazione sociale, capace di favorire l’incontro tra culture, la costruzione di comunità e lo sviluppo personale. In questa prospettiva, l’abitare diventa parte integrante del percorso formativo, contribuendo alla crescita non solo accademica, ma anche umana e relazionale.
La presentazione del progetto rappresenta uno dei momenti centrali del convegno, configurandosi come un ponte concreto tra riflessione teorica e politiche pubbliche e richiamando l’attenzione sull’importanza di ripensare gli spazi universitari come luoghi vivi, inclusivi e generativi.
Il convegno si svolgerà giovedì giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso l’Auditorium del Seraphicum, in via del Serafico 1, Roma.

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di Redazione - 3 Giugno 2026