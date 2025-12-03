Riprendono le ricerche del volo “Malaysia Airlines” scomparso nel 2014. “”Buonanotte, qui tutto bene”. Poi più nulla

Il mistero

L’annuncio è clamoroso. Le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines scomparso nel 2014 riprenderanno il 30 dicembre. Ad annunciarlo è stato oggi il Ministero dei Trasporti malese. Il Boeing 777 con a bordo 239 persone sparì dagli schermi radar l’8 marzo 2014, mentre era in volo da Kuala Lumpur a Pechino. Due terzi dei passeggeri erano cinesi, mentre gli altri includevano malesi, indonesiani e australiani, oltre a cittadini indiani, americani, olandesi e francesi. Nonostante sia stata condotta la più grande ricerca nella storia dell’aviazione, l’aereo non è stato ancora ritrovato. Le nuove esplorazioni verranno condotte “in un’area stabilita considerata quella con maggiori probabilità di permettere di localizzare l’aereo”, ha affermato il Ministero.

Alla ricerca del volo della Malaysia Airlines

I quotidiani inglesi ricordano che mentre l’aereo passava dallo spazio aereo malese a quello vietnamita il pilota del boeing avrebbe affermato: “Tutto bene, buonanotte”. L’aereo è stato avvistato l’ultima volta sui radar militari alle 02:14, diretto a ovest sopra lo stretto di Malacca. Mezz’ora dopo, la compagnia aerea ha annunciato di aver perso i contatti con il velivolo che sarebbe dovuto atterrare intorno alle 6.30. “Le famiglie delle persone a bordo si battono da tempo per ottenere giustizia, affermando che sono necessarie risposte per prevenire un’altra tragedia”, scrive il Guardian. “Alcuni si sono recati in Madagascar nel 2016 per setacciare le spiagge alla ricerca di detriti: frammenti dell’aereo erano stati trovati al largo delle coste della Tanzania e del Mozambico”.