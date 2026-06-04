Amadeus flop dopo flop verso l’addio anticipato dal Nove: l’indiscrezione

L'"ospitata" da Fiorello

Amadeus torna in Rai, per un saluto a Fiorello, tutto giocato sulla gag dell’ospite ‘sgradito’ che vuole riconquistare il rapporto con la Rai. Ma probabilmente il vero saluto lo rivolgerà a breve al gruppo Warner Discovery. “Ama” ha fatto un salto dall’amico di sempre nel corso del programma di Radio 2, La Pennicanza. Una “visita” che arriva in un momento particolare in cui si stanno addensando le voci su una possibile separazione consensuale tra Amadeus e Warner Discovery. Si tratterebbe di un addio con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto quadriennale firmato nella primavera 2024.

La Exit strategy di Amadeus dal Nove: l’indiscrezione dell’Adnkronos

E non è un caso che oggi Amadeus abbia allungato una sorta di ramoscello d’ ulivo alla Rai, con la complicità di Fiorello (“gli Amarello sono tornati!”). Il quale lo ha coinvolto in una sorta di serenata al servizio pubblico sulle note di ‘Non amarmi’ di Aleandro Baldi: nella performance il conduttore ‘transfugo’ ha intonato, cambiando le parole originali: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”. Insomma, parole abbastanza esplicite. Consideriamo che Amadeus ha appena concluso il suo impegno di access prime time con ”The Cage”, la cui ultima puntata è andata in onda il 29 maggio. Era l’ultimo appuntamento già previsto e annunciato sul Nove. Mentre non è ancora stata resa nota la data della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione del canale generalista del gruppo Warner Discovery.

La non entusiasmante stagione di Amadeus al Nove

Il rapporto tra Amadeus e il pubblico del Nove non ha mai decollato, una storia di flop da “Like a Star” a “The Cage”, passando per “La Corrida”. Eppure, le aspettative per l’approdo di Amadeus sul Nove a suo tempo erano molto alte. Ma i dati Auditel continuano a raccontare tutta un’altra storia. Per cui, secondo quanto apprende l’Adnkronos, Amedeus e Warner Discovery starebbero lavorando in queste settimane a una exit strategy che soddisfi entrambe le parti. Il contratto quadriennale siglato nel 2024, prevede un programma di access prime time all’anno per tutta la stagione. E due programmi di prime time l’anno. Ma su quest’ultimo fronte, mentre nella passata stagione sono andati in onda sia ‘La Corrida’ che ‘Like a Star’, oltre all’esordio del settembre 2024 con Suzuki Music Party, quest’anno il conduttore si è cimentato solo nell’access e nella ‘Corrida’.

Amadeus va da Fiorello. Ma nessun rientro in Rai all’orizzonte

In entrambe le stagioni, poi, ha ottenuto la liberatoria per poter partecipare come giudice al serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Che il trasloco dalla Rai, dopo gli anni dell’enorme successo del suo festival di Sanremo, al canale Nove non abbia ottenuto il seguito di pubblico inizialmente atteso non è un mistero. Probabilmente sia il conduttore che il gruppo Warner Discovery, a questo punto, hanno valutato che non gioverebbe perseverare in una sorta di “accanimento terapeutico”. All’orizzonte non ci sarebbe un imminente possibilità di rientro in Rai, come più volte ribadito anche dalla dirigenza Rai. Non almeno nella prima parte della prossima stagione. Poi, si vedrà. Come si vedrà se invece il futuro del conduttore potrà giocarsi altrove.

“Sanremo non si rifiuta mai”

L’ospitata su Radio2 è stata ospitata tutta giocata sull’ironia. Amadeus è stato fermato all’ingresso della sede Rai di via Asiago per assenza di pass: “un pass orario con scadenza alle 14.30”, sottolinea Fiorello, costretto ad andarlo ad accogliere di persona per farlo entrare. Amadeus si dice “emozionato”: “Sono felice dell’accoglienza anche se ho avuto qualche problemino all’ingresso. In due anni possono cambiare tante cose”. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno proposto un filmato dei momenti più iconici dei cinque festival di Sanremo vissuti insieme. Amadeus si commuove o finge di farlo. Ma è lo spunto per un duetto tra Fiorello e Amadeus sulle note di ‘Non amarmi’ di Aleandro Baldi: “Dimmi perché piangi”, attacca Fiorello. Ma il passaggio clou arriva quando Amadeus intona la frase sul suo rapporto con la Rai: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”, canta. Prima di un finale corale all’insegna dello sberleffo: “A guardarci bene ce la possono sucare!”. Fiorello gli chiede: “un Sanremino, non subito, magari tra qualche anno, lo rifaresti?” E Amadeus non si fa trovare impreparato: “Sanremo non si rifiuta mai”.

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