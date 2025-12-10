Premio Atreju, la figlia di Peppe Vessicchio ritira il riconoscimento alla carriera per il padre: “E’ stato l’uomo di tutti”

Standing ovation al maestro

Standing ovation e un lungo applauso dalla platea di Atreju per il maestro Peppe Vessicchio, scomparso un mese fa a 69 anni. Al maestro d’orchestra è stato dedicato il “Premio Atreju alla carriera”. A ritirare il riconoscimento, durante la quinta giornata della manifestazione in corso a Roma, è stata la figlia Alessia. “E’ solo un mese che mio padre ci ha lasciato senza preavviso, nel senso che non pensavamo potesse accadere, non pensavamo perché stava bene perché aveva 69 anni e avevamo ancora tanti progetti”, sono state le sue parole commosse dal palco.

Premio Atreju al maestro Peppe Vessicchio ritirato dalla figlia Alessia

“Mio padre è stato l’uomo di tutti, è stato una persona che non aveva luogo geografico, sociale, culturale, politico. Lui è stato l’uomo di tutti e quindi veramente grazie di cuore a tutti, a tutti voi”, ha aggiunto la figlia ricevendo il premio dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. La premiazione ha preceduto il panel dal titolo “La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia”, con Carlo Conti, Ezio Greggio, Marco Liorni e Mara Venier.

Il videomessaggio di Leonardo De Amicis

“Di Peppe Vessicchio si può parlare in molti modi. Io lo faccio da musicista, che l’ha incontrato e stimato sempre”. Queste le parole del direttore d’orchestra Leonardo De Amicis, che in un video messaggio ha ricordato il collega e amico. “Era un esempio, un uomo che conosceva la musica come pochi e profondamente – ha proseguito -, non ha mai avuto bisogno di ostentarlo. Aveva esperienza e stile, ma non li ha mai messi in vetrina”. E ancora: “Io ho sempre avuto la sensazione che lui preferisse la sostanza all’apparenza: questa scelta, nel nostro mondo, dice molto sulla caratura della persona”.

Infine, ha lasciato un pensiero per la figlia: “Alessia tuo padre ci ha lasciato qualcosa di solido, una reputazione costruita nel tempo, fatta di credibilità, di rispetto, di fatti e non soltanto di parole. Questo riconoscimento premia la conoscenza e la cultura. Grazie Peppe per quello che ci hai lasciato”.