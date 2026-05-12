I Beatles tornano a Londra nell’ultima location in cui hanno suonato: ma stavolta sotto forma di museo

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A distanza di oltre 50 anni

L’interesse per la musica rock, in Gran Bretagna, non è mai passato di moda. Lo dimostra il fatto che a Londra, molto presto, tutti gli appassionati potranno godere di una grande novità. Al numero 3 di Savile row, infatti, sta per nascere il nuovo “luogo di culto” per milioni di fan dei Beatles. Si tratta di un edificio che ha ospitato la sede della Apple corps, l’etichetta discografica del gruppo. Quel posto è stato anche il teatro dell’ultimo concerto pubblico della band nel gennaio del 1969 e a partire dall’anno prossimo sarà trasformato in un museo aperto al pubblico.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla Apple corps, che ha garantito l’apertura di uno spazio espositivo distribuito su sette piani, con materiali d’archivio mai mostrati prima, oltre a una ricostruzione dello studio in cui fu registrato l’album ‘Let It Be’ e soprattutto l’accesso al celebre tetto dove John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr si esibirono per l’ultima volta insieme.

I Beatles tornano a Londra, ma stavolta grazie a un museo a Savile Row: lì fecero l’ultimo concerto

Quel concerto improvvisato del 30 gennaio 1969, immortalato nel documentario ‘Get Back’ di Peter Jackson e nel film ‘Let It Be’ di Michael Lindsay-Hogg, è entrato nella storia della musica. In una fredda pausa pranzo londinese, i Beatles salirono sul tetto e suonarono di fronte ai passanti meravigliati dallo spettacolo e agli impiegati che si affacciavano dalle finestre degli edifici vicini. Tutto questo fino all’arrivo della polizia che interruppe l’esibizione per le proteste legate al rumore. «Perfino le ringhiere sono rimaste le stesse», ha ricordato Tom Greene, amministratore delegato della Apple corps, sottolineando il valore storico di quel luogo.