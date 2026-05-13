Rovigo, ragazzina pestata da tre coetanee nordafricane per “motivi sentimentali”: perde i sensi e finisce in ospedale

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Dimessa il giorno seguente

Una ragazzina minorenne è finita in ospedale dopo aver subito il pestaggio di tre coetanee nordafricane, al parco della Maddalena, nel quartiere Commenda di Rovigo. L’episodio, di cui si è avuta notizia oggi, è accaduto venerdì 8 maggio. La giovane è stata strattonata, tirata e presa per i capelli. Poi è caduta per terra e ha perso i sensi. Quando è arrivata l’ambulanza è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso ed è tornata a casa nella mattinata del giorno successivo. Le tre ragazzine che l’hanno aggredita sono fuggite prima dell’arrivo della Polizia locale.

Rovigo, minorenne pestata da tre coetanee per “motivi sentimentali”

In base alle ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, la ragazza sarebbe stata assalita per motivi di natura sentimentale verso un coetaneo delle altre giovani. Alcuni minorenni hanno assistito alla scena e si sono detti sconvolti per quanto accaduto. La vittima è iscritta al secondo anno di liceo e frequenta spesso il parco, non lontano da dove abita. L’episodio ha riportato al centro dell’attenzione il fenomeno delle aggressioni tra giovanissimi e il bisogno di interventi educativi e preventivi più incisivi. Come riferito dal sito Emme24, che segue gli eventi locali, sull’accaduto stanno ora indagando le forze dell’ordine, che stanno prendendo le testimonianze e verificando eventuali responsabilità.