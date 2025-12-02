Ferro: grazie al Governo Meloni oltre 37400 nuove assunzioni tra le Forze dell’ordine

La sicurezza è una priorità

La sottosegretaria all'Interno non ci sta alle accuse mosse dal Pd usando come pretesto l'assalto al portavalori sulla A2 e risponde alle accuse: le criticità di oggi che stiamo recuperando derivano dalle loro scelte

Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno, non ci sta a sentir dire dalla sinistra che la Calabria sarebbe stata abbandonata dalle Istituzioni e che la sicurezza per il governo è solo uno slogan. A sostenerlo è stato il senatore del Pd Nicola Irto che trasformato in attacco politico il commento rilasciato sull’assalto al portavalori della società “Sicurtransport”. Il colpo messo in atto da un commando di almeno 10 rapinatori armati di fucili e presumibilmente di mitra kalashnikov, dal valore di circa due milioni di euro in contanti, è avvenuto in una galleria tra gli svincoli di Sciola e Baganara Calabra, in provincia di Reggio Calabria sull’autostrada A2.

Ferro: Il Pd ha improvvisamente riscoperto il tema della sicurezza

Ferro risponde a tono e dati alla mano: “Da qualche settimana il Partito democratico sembra aver improvvisamente riscoperto il tema della sicurezza, dopo anni in cui i governi di centrosinistra lo hanno relegato in fondo all’agenda politica. Sono proprio i governi sostenuti dal Pd ad aver ridotto i presìdi di polizia, mantenuto per anni il blocco del turnover e lasciato le Forze dell’ordine in una situazione di pesante carenza di organici. È da quelle scelte che derivano molte delle criticità che oggi stiamo faticosamente recuperando” scrive in una nota.

Sorpresi dall’uso strumentale sull’assalto al portavalori

“Sorprende l’uso strumentale fatto dal senatore Irto dell’assalto al portavalori sull’A2. Siamo di fronte a eventi delittuosi che esulano dai contesti territoriali specifici: si tratta di azioni pianificate, spesso portate a segno da bande criminali che si muovono tra diverse regioni. È evidente che neanche mettendo un poliziotto a ogni angolo di strada si potrebbero prevenire episodi criminali così organizzati e violenti”. E l’esponente di Fratelli d’Italia e del governo Meloni ricorda che “Quando nel 2016 ci fu a Catanzaro l’assalto al caveau della Sicurtransport, che fruttò un bottino da oltre 8 milioni di euro nessuno immaginò per quell’episodio di accusare l’allora governo Renzi di carenze sulla sicurezza in Calabria”.

Governo Meloni ha invertito la rotta

“Il governo Meloni, grazie anche all’impegno del ministero dell’Interno guidato dal ministro Matteo Piantedosi, ha invertito la rotta con fatti. Dall’inizio della legislatura abbiamo realizzato oltre 37.400 nuove assunzioni tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, con 4.000 unità in più rispetto al turnover. Entro il 2027 ne arriveranno altre 30.000. Dopo decenni di tagli, abbiamo riportato a crescere gli organici come non accadeva da molto tempo. Non solo: questo è il primo esecutivo che ha già sottoscritto un nuovo contratto delle Forze di polizia e che ha stanziato in bilancio le risorse per il triennio successivo, un risultato storico che riguarda direttamente il benessere del personale e il rafforzamento degli stipendi“.

Investimenti per la sicurezza in centri urbani e aree industriali

“Sul piano territoriale – conclude Wanda Ferro – come Viminale abbiamo anche investito milioni di euro per la sicurezza dei centri urbani e delle aree industriali, per la videosorveglianza e per la riqualificazione delle aree più degradate. Il ministero dell’Interno – conclude – continuerà a lavorare con serietà e impegno per assicurare alla Calabria quella presenza dello Stato che per decenni è stata trascurata dai governi di centrosinistra”.