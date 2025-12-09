Per l’agricoltura un 2025 da record: boom del reddito e del valore aggiunto. Lollobrigida: «Risultati straordinari»

Il bilancio

Il ministro tira le somme dell'anno che sta per finire e guarda alle prospettive del 2026: «Con l'approvazione di Coltivaitalia realizzeremo un intervento di carattere strategico che non si registrava almeno da 50 anni in questa Nazione»

L’agricoltura italiana accelera e lo dimostrano i risultati positivi ottenuti quest’anno, a fronte di un miglioramento evidente rispetto agli anni precedenti. Nella conferenza stampa di fine anno al ministero dell’Agricoltura è intervenuto il ministro Francesco Lollobrigida, alla presenza del capo di gabinetto Raffaele Borriello, assieme ai sottosegretari Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo. «Quest’anno l’agricoltura – ha evidenziato il titolare di via XX settembre – ha raggiunto risultati straordinari, il primo è il reddito degli agricoltori che ha registrato una crescita del 9,2% e anche un valore aggiunto da 44,4 miliardi di euro». Dunque, il settore primario è diventato tale «nella sostanza» e quindi anche «resiliente». Inoltre, il governo Meloni ha puntato sull’agroalimentare «con l’obiettivo strategico di raggiungere una sovranità alimentare europea. Immaginare di non avere un settore resiliente all’interno dell’Ue è una scelta fallimentare».

Lollobrigida: dall’approvazione di Coltivaitalia alle agevolazioni nella finanziaria

Come ha spiegato Lollobrigida, il ddl “Coltivaitalia” che stanzia un miliardo di euro per il futuro del settore «è in fase di chiusura, i primi mesi del prossimo anno sono quelli decisivi e vedranno l’approvazione e poi, quindi, la possibilità di lavorare per mettere a terra le risorse e stiamo già lavorando». In seguito, il ministro ha auspicato che «ogni intervento che propone il governo nel Parlamento sia comunque migliorato, ma c’è sostanzialmente la predisposizione di tutte le forze politiche a votare a favore a un intervento unico». L’obiettivo principale è quello di far arrivare i fondi agli imprenditori agricoli «appena ne avremo la disponibilità». Non bisogna dimenticare che Coltivaitalia rappresenta «un intervento di carattere strategico che non si registrava almeno da 50 anni in questa Nazione».

Nel frattempo, resta in discussione la legge finanziaria in cui, ha ricordato il ministro, vi sono alcuni interventi a favore degli agricoltori «dall’Irpef biennale al fondo per garantire il costo del carburante agevolato».

Delucidazioni sulla manifestazione del 18 dicembre: «È per l’Europa e a difesa della Pac»

La manifestazione del 18 dicembre degli agricoltori a Bruxelles «è per l’Europa, è per la difesa della Pac ed è contro la proposta di nazionalizzare e ridurre le risorse». Queste le parole di Lollobrigida, che poi ha aggiunto: «Noi abbiamo posizioni simili a quelle delle organizzazioni degli agricoltori. Non c’è ancora un miglioramento sostanziale. Lavoriamo perché il bilancio garantisca la capacità di avere in Europa un settore forte». Rispondendo a una domanda sul monitoraggio anti-truffe dei prodotti agroalimentari in vista delle festività natalizie, il ministro ha affermato che «il numero dei controlli è raddoppiato» e che questi «sono corretti quando portano a esiti positivi».