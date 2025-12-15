Pensionata milanese sbanca “Chi vuol essere milionario – Il Torneo” grazie a Garcia Marquez

Quinta vincita in 1962 puntate

Si chiama Vittoria Licari, ha 69 anni ed musicista ed ex insegnante al Conservatorio. La risposta alla domanda finale non la conosceva ma in una intervista al Corriere della sera dice : Ci sono arrivata con il ragionamento

“Chi vuol essere milionario – Il torneo“, la storica trasmissione condotta da Gerry Scotti in onda su Canale 5 che si presenta ai telespettatori in una veste rinnovata nella veste e nelle regole del gioco, ha già un nuovo milionario dopo solo due puntante: Vittoria Licari. In una puntata domenicale contesa da giocatori particolarmente preparati (due su tre sono riusciti a leggere la domanda da 1 milione di euro) la sfida all’ultima domanda è stata vinta proprio dalla Licari. Pensionata di Milano, 69 anni, musicista di formazione classica e insegnante al Conservatorio Vittoria Licari è stata la quinta concorrente su 1692 puntate a sbancare il quiz e portare a casa il montepremi più alto. E l’ultima domanda a valere il milione riportava l’incipit «Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione…» del libro di Garcia Marquez “Cento anni di solitudine”. Volume di cui Licari non conosceva nemmeno la trama come lei stessa ha ammesso in una intervista al Corriere della sera: “Ci ho dovuto ragionare” ha dichiarato “Avevo letto La peste e Delitto e castigo, ho visto il film del Dottor Zivago (gli altri tre libri nella rosa delle possibili risposte ndr) ma non sapevo assolutamente di cosa trattasse Cent’anni di solitudine. Non l’avevo mai letto. Quindi ci sono arrivata con il ragionamento e andando per esclusione: la risposta esatta non poteva che essere il romanzo di Gabriel García Márquez».

Il percorso e i tre aiuti

Nella sua “scalata verso il milione” la pensionata meneghina ha utilizzato tutti e tre gli aiuti disponibili, dal cambio di domanda, al 50 e 50 e “Chiedi al tuo esperto”, l’aiuto portato in studio direttamente da casa, come prevedono le nuove regole del gioco. Due le domande che nel percorso l’hanno messa più in difficoltà: una sul punto più occidentale d’Euroa, risolta con il 50 e 50 e l’altra sulla tv e il programma “no stop”, programma di intrattenimento degli anni ’70 che ha lanciato alla ribalta importanti comici italiani, da Carlo Verdone ai Gatti di Vicolo Miracoli. In questo caso il quesito è stato switchato per poi rispondere correttamente su una celebre frase dello scrittore Salgari, insieme all’amica presente in studio nei panni dell’esperta.

Vincita utile per le cure del marito

Ma come utilizzerà le risorse della vincita Vittoria Licari? Oltre a un viaggio con l’amica-esperta la pensionata racconta che “Cinque anni “il marito “molto più anziano di me ha avuto un crollo, soffre di demenza senile: è afasico, però è bello averlo in casa, è una presenza che mi dà calore, ma ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Ci aiuta una famiglia di collaboratori peruviani, e ovviamente ha un costo. Così ho trovato quelle risorse che prima non avevo“.