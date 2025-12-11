Paura a Gallarate: 35enne algerino afferra e bacia una bambina davanti a un asilo, arrestato per violenza sessuale

Violenza sessuale

Paura a Gallarate, dove un immigrato irregolare è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su una bambina di tre anni, appena uscita dall’asilo. La violenza e le molestie sono avvenute martedì pomeriggio in un momento di grande affollamento, all’uscita di una scuola per l’infanzia a Cardano al Campo.

L’uomo si è avvicinato con rapidità alla piccola vittima, strattonandola e costringendola a subire baci insistenti sul viso e sulla bocca, prima di essere respinto dalla reazione immediata dei familiari e fuggire.

A evitare il peggio, la prontezza dei cittadini e dei familiari che hanno subito segnalato il fatto, l’aggressore è stato fermato in pochi minuti dalle Forze dell’Ordine. Il soggetto, infatti, è stato intercettato e bloccato in collaborazione con la Polizia Locale, nonostante il tentativo ostinato di sottrarsi all’arresto.

La successiva attività investigativa si è conclusa attraverso l’accurata escussione dei testimoni oculari, che ha permesso di raccogliere le prove e gli elementi che hanno delineato in modo inequivocabile il quadro del reato di violenza sessuale aggravata. Dopo gli atti di rito, d’intesa con il pm di turno, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Chi è la persona arrestata

Secondo la ricostruzione di Milano Today l’uomo arrestato per violenza sessuale è un 35enne senza fissa dimora e senza precedenti penali (risulta solo un fotosegnalamento). Ha riferito di essere di nazionalità algerina, ed è risultato irregolare sul territorio italiano.