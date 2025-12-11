Panico a Venezia, una donna ruba una barca (con tanto di merce a bordo) e si schianta sul Ponte di Rialto (video)

Furto con botto/a

La sconsiderata piratessa attratta forse dai tanti pacchi a bordo del natante, dopo aver rubato il mezzo ne avrebbe perso il controllo mettendo a rischio la sicurezza delle altre barche in transito, in un punto di navigazione come noto ad alta densità di traffico lagunare

Doveva essere un placido giovedì mattina come innumerevoli altri. Con il Canal Grande che si snoda come sempre imponente su due sponde della laguna… Attraversato da battelli e gondole. E, tutto intorno, folle di turisti a immortalare la magia. E invece: Venezia si è svegliata con una scena degna di un film hollywoodiano tutta effetti speciali e sequenze adrenaliniche. Solo che, purtroppo, non era un film quello che si stava girando, anzi… Anche se quel mitico scorcio lagunare è stato per interminabili minuti il set dell’azione di una ladra (non sappiamo quanto marinaretta improvvisata) di uno sconcertante blitz criminale.

Venezia, donna con precedenti ruba una barca da trasporto e si schianta sul Ponte di Rialto

Questa la vicenda: quando sono all’incirca le 11.30, una donna pensa bene di rubare una barca da trasporto ormeggiata lungo il Canal Grande a Venezia. Peccato che neanche il tempo di mollare gli ormeggi, che subito finisce per schiantarsi a tutta velocità contro una spalla del Ponte di Rialto.

La dirottatrice maldestra avrebbe perso il controllo dell’imbarcazione pesante

La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dalla Polizia locale di Venezia subito intervenuta. Lo schianto a tutta velocità ha danneggiato parte del ponte e ha rischiato di far finire in acqua anche la stessa timoniera che aveva perso il controllo del “topo”, come vengono chiamate a Venezia le grosse barche adibite al trasporto merci nei canali. Mettendo oltretutto a rischio anche la sicurezza della navigazione delle altre imbarcazioni e dei vaporetti, sempre molto intensa sotto Rialto dove il Canal Grande si restringe.

Ruba la barca, impatta sul Ponte di Rialto, e mette a rischio la sicurezza delle altre barche in transito

Una “capitana” sconsiderata, già nota alle forze dell’ordine per meriti che possiamo solo immaginare, ha deciso che le gondole erano troppo mainstream? Di sicuro ha puntato al bersaglio grosso, trasformandolo in un missile lanciato a folle velocità. E lo sconcerto si mescola a un’amara risata: non contenta di aver dirottato un mezzo di carico, la donna è riuscita nell’impresa di danneggiare un patrimonio mondiale.

A quanto pare, allora, si potrebbe dire che il vero pericolo in laguna non sono tanto i turisti che bloccano i ponti, ma chi li usa per i crash test. E alla fine della folle mattinata, l’unica cosa che si è salvata in questa assurda vicenda, è l’immagine della Polizia Locale, tempestivamente intervenuta. Ora la donna avrà una storia (e un verbale) di cui rendere conto… (Sotto uno short da Youtube)