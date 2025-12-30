Ottava rata Pnrr, Barbaro: “Contributo importante alla trasformazione bio-energetica dell’Italia”

La qualità degli investimenti

Un contributo importante alla trasformazione eco-energetica dell’Italia. L’ottava rata del Pnrr è un grande riconoscimento alla serietà del governo. Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica sottolinea un aspetto di sua competenza che con questo nuovo stanziamento ottenuto impatterà sulla sicurezza energetica e ambientale.

“L’erogazione effettiva dell’ottava rata del Pnrr italiano è una notizia importante che conferma la serietà del lavoro fatto dal governo Meloni per rispettare il cronoprogramma; e mettere a terra tutte le risorse disponibili del dispositivo di ripresa e resilienza. Ancora una volta va riconosciuto il merito di tutte le strutture e amministrazioni che continuano a sostenere in modo egregio questa sfida del Paese che ci pone primi tra i partner europei”. Poi entra nel merito: “In particolare, dal punto di vista ambientale e della sicurezza energetica, grazie ad esempio a interventi focalizzati su economia circolare, risorse idriche, modernizzazione digitale, fonti rinnovabili e lotta alla povertà energetica, va un plauso agli uffici del dipartimento Pnrr del Mase. I quali hanno saputo gestire ancora una volta con strategia e impegno i compiti assegnati per una trasformazione eco-energetica giusta, pragmatica e realmente capace di generare uno sviluppo sostenibile ed efficace”.

Qualità degli investimenti

“Questo traguardo rappresenta non solo un avanzamento significativo nel percorso di attuazione del Piano, ma anche una conferma della solidità dell’impianto complessivo e della capacità del Paese di rispettare gli impegni assunti a livello europeo. È un risultato che mette in evidenza, in particolare, la qualità degli investimenti attualmente in fase di realizzazione”.