Orrore in una scuola di Mosca, uno studente di 15 anni assale e uccide a coltellate un bambino di 10

Violenza cieca

Choc in una scuola russa nei pressi di Mosca nella zona di Odincovo. Uno studente di 15 anni ha ucciso a coltellate un compagno di appena 10 anni. La Polizia russa, segnala Adnkronos, ha confermato la dinamica dell’episodio con un comunicato ufficiale. L’assalitore, anch’esso studente dell’istituto, ha prima aggredito un vigilante della scuola utilizzando un coltello. Poi ha usato uno spray urticante antiaggressione durante l’azione violenta. Infine, do aver colpito il personale di sorveglianza, si è diretto verso un altro studente.

Mosca, studente 15enne uccide a coltellate un bimbo di 10 anni

La vittima, un bambino di dieci anni, è stata aggredita a colpi di coltello e ha riportato ferite gravissime. Le condizioni del minore sono apparse subito critiche al personale intervenuto. La morte è sopraggiunta a causa delle lesioni riportate durante l’aggressione. Le autorità hanno avviato immediatamente le procedure di intervento dopo aver ricevuto la segnalazione dell’episodio. Le forze dell’ordine sono intervenute subito sul luogo e l’assalitore 15enne è stato arrestato

L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto

La Polizia ha ricevuto una segnalazione che descriveva l’accaduto nei dettagli. Secondo la nota ufficiale diffusa dalle autorità russe, “la Polizia ha ricevuto una segnalazione di uno studente che ha accoltellato un vigilante, utilizzato spray antiaggressione e poi accoltellato uno studente di dieci anni, che è morto per le ferite riportate”. Il comunicato della Polizia russa precisa che “l’assalitore è stato arrestato” al termine delle operazioni di sicurezza nella scuola. Le autorità hanno messo in sicurezza l’edificio scolastico e hanno avviato gli accertamenti sull’episodio. Le indagini sono in corso per ricostruire i motivi che hanno portato lo studente a compiere l’aggressione. Le indagini si concentrano sulle motivazioni che hanno spinto l’assalitore a compiere l’atto violento. La Polizia sta verificando se esistessero tensioni pregresse tra i due studenti o altri elementi rilevanti.