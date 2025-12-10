“Oggi è nato il buon Gesù” offende gli islamici. E la canzone di Natale a scuola diventa “oggi è festa ancor di più”

Cancellare Gesù dal Natale per non offendere le altre religioni, in particolare gli studenti figli di immigrati di fede islamica. L’ultima follia della sinistra arriva da una città della rossa Emilia Romagna, Reggio Emilia, dove in una scuola elementare, “San Giovanni Bosco”, i professori hanno tolto dal testo “Din don dan” il riferimento alla nascita di Gesù Bambino, modificando due strofe- Il testo in questione è la versione italiana di Jingle Bells. “Aspettando quei doni che regala il buon Gesù” è diventato “Aspettano la pace e la chiedono di più” mentre “Oggi è nato il buon Gesù” si è trasformato in “Oggi è festa ancor di più”.

Ovviamente la polemica tra i genitori divampa. Secondo quanto riportato dai media locali, la decisione sarebbe stata presa dell’istituto emiliano per non offendere le altre religioni professate da alunni di origine straniera. A denunciarlo, come riporta il Resto del Carlino, è la Lega. «Alla scuola elementare San Giovanni Bosco – ha detto Alessandro Rinaldi, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale a Reggio Emilia – è stato modificato il testo della canzone Din Don Dan , eliminando il riferimento al buon Gesù in nome dell’inclusione. Una scelta sbagliata, ideologica e profondamente diseducativa». Per Rinaldi, «censurare Gesù dalle canzoni di Natale nelle scuole di Reggio Emilia è una deriva inaccettabile – ha concluso – Il Natale ha un’identità chiara: è una festa cristiana. Cancellare Gesù non significa includere: significa negare la nostra storia, la nostra cultura e le radici della comunità reggiana». Un episodio simile si era verificato pochi giorni prima in una scuola toscana a Magliano, in provincia di Grosseto. Stessa canzone e stesse modifiche.