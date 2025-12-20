Natale, Guardia di Finanza “in missione” negli ospedali: regali ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici

Il senso del dovere

Tra pochi giorni è natale e le forze dell’ordine non si dimenticano dei più fragili. A decorare i quaderni donati ai piccoli pazienti del reparto pediatrico nell’ospedale di Grosseto ci ha pensato la mascotte della Guardia di Finanza, Finzy. Una delegazione di finanzieri guidata dal comandante provinciale, colonnello Diego Patriarca, si è invece occupata di portare i doni ai bambini. Il personale delle Fiamme gialle ha incontrato lo staff dell’ospedale Misericordia, alla presenza della direttrice del reparto, Susanna Falorni, del direttore dell’Emergenza urgenza, Mauro Breggia e di Michele Dentamaro, direttore medico di presidio.

Grosseto, la Guardia di finanza porta doni ai bambini del reparto di pediatria: il vero spirito natalizio

I finanzieri hanno consegnato alle bambine e ai bambini del reparto, dell’ambulatorio e del Pronto soccorso pediatrico materiali utili per le attività ricreative. Tra i doni anche quaderni per disegnare, diari, gadget, penne colorate e fumetti con protagonista Finzy, l’allegro e tenace personaggio che con grande forza di volontà si impegna in una serie di attività investigative per contrastare i traffici illeciti. Il colonnello Patriarca ha voluto ribadire la vicinanza della Guardia di finanza nei confronti dei pazienti del reparto e di tutti gli operatori sanitari per il lavoro che svolgono ogni giorno, ringraziando per l’accoglienza riservata. La dottoressa Falorni, assieme ai dottori Breggia e Dentamaro hanno rivolto uno speciale ringraziamento alle Fiamme gialle, per il sentimento di vicinanza espresso e per le donazioni ricevute.

La visita al Bambino Gesù

Nei giorni scorsi, i finanzieri hanno fatto visita ad altri ospedali come il Bambino Gesù di Roma, portando altri doni ai bimbi ricoverati. Nelle foto pubblicate sui social, si vedono le mascotte mentre fanno il girotondo con i bambini e i militari in posa per le foto, assieme a Babbo Natale. In una delle immagini pubblicate c’è anche una finanziera che abbraccia uno dei piccoli pazienti.