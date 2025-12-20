Lo studio del Politecnico
Minaccia esplosiva sui doni di Natale: alcune batterie sono a rischio. Quali sono i dispositivi inseriti nella black list
La frenesia logistica del Natale, con milioni di pacchi in movimento attraverso l’Italia, nasconde un subdolo pericolo al litio. L’e-commerce italiano è costituito in gran parte dall’elettronica di consumo, tra cui smartphone, droni e i diffusissimi monopattini elettrici.
Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, la vendita di questi oggetti genera circa il 20% delle spedizioni totali . I loro rapporti annuali e semestrali (solitamente rilasciati in autunno per coprire le previsioni natalizie) disaggregano il mercato per categoria merceologica (elettronica, abbigliamento, alimentare, ecc.), confermando regolarmente l’elettronica tra i settori dominanti (spesso con quote di mercato intorno al 20% del valore totale).
Tutti questi regali, fondamentali nell’economia festiva, condividono la stessa plausibile minaccia. La batteria agli ioni di litio, tecnologia essenziale per l’alta densità di energia, se non viene gestita correttamente durante il trasporto, si può trasformare in un rischio concreto di incendio o esplosione. Il problema si chiama thermal runaway ed è un fenomeno in cui un sistema entra nell’instabilità termica. Superata una certa soglia, la temperatura aumenta da sola innescando i processi che scatenano l’evento incendiario. Dunque, la causa principale degli incidenti nel nostro Paese è quasi sempre riconducibile a una gestione non conforme nel trasporto su strada, sottoposto al regolamento Adr (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose sull’asfalto ndr).