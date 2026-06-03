Giappone, orso aggredisce un operaio e ferisce altre 4 persone: stato di emergenza e scuole chiuse (video)

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I provvedimenti del governo

Le scuole di Fukushima sono state chiuse assieme alla fabbrica in cui lavorava la prima vittima. Gli agenti dovranno pensare ad uccidere l'animale, secondo una normativa che è entrata in vigore dal 2025 per risolvere il problema degli assalti

Un uomo sta per entrare a lavoro quando un orso lo insegue e lo atterra. È quanto mostrano le riprese delle telecamere di sicurezza della Fukushima Steel Works, in Giappone. L’animale ha inseguito un operaio vicino all’ingresso della fabbrica e lo ha scaraventato a terra. Ma non è stato il solo a venire attaccato dall’orso: in tutto quattro persone sono rimaste ferite presso l’acciaieria di Fukushima. L’animale si è poi rifugiato all’interno di un edificio, mentre veniva inseguito da una jeep. La polizia locale ha dichiarato lo stato di emergenza per consentire l’abbattimento dell’animale, come riportato dai media nipponici. le scuole di Fukushima resteranno chiuse già da oggi, mentre la fabbrica ha sospeso le attività.

Orso attacca un uomo a Fukushima: in Giappone ci sono rischi altissimi

Quello di Fukushima non è l’unico caso in cui qualcuno rimane ferito per colpa di questi grandi mammiferi. In Giappone, solitamente, gli incontri tra orsi e umani si verificano dalla primavera, con un incremento a ottobre e novembre, quando gli animali provano a cercare il cibo prima di andare in letargo. Nelle ultime settimane gli attacchi sono stati riportati praticamente quotidianamente e la situazione è resa ancora più tesa dall’ampia diffusione in rete di immagini fake di orsi, come riporta il Guardian, create con l’intelligenza artificiale. Da aprile a ottobre del 2025, quasi 200 persone sono state uccise o ferite dagli orsi e il numero di decessi è quasi triplicato rispetto al record registrato tra il 2023 e 2024. Sono aumentati anche gli avvistamenti: oltre 20mila tra aprile e settembre, circa 5mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le autorità giapponesi scendono in campo contro un nemico decisamente fuori dal comune: l’orso. Che è diventato protagonista di attacchi, soprattutto in due province del nord di Honshu, l’isola più grande dell’arcipelago. Così dopo aver autorizzato la polizia ad usare i fucili contro i plantigradi, ora è stato mobilitato anche l’esercito. Secondo gli esperti, gli orsi si avvicinano sempre più ai centri abitati a causa della mancanza di cibo. Non bisogna dimenticare che le specie giapponesi sono due: l’orso nero asiatico con un peso fino a 130 chili e l’orso bruno che può superare i 400 chili.