Michael Bublè al concerto in Vaticano, ricevuto da Leone: “Mio figlio di 3 anni guarito da un tumore, ho grande fede”

Il grande artista

Oltre 75 milioni di dischi venduti nella sua carriera ma una storia drammatica che lo ha riavvicinato alla fede

Michael Bublè, il grande artista canadese che ha venduto decine di milioni di dischi, è in Vaticano per il concerto dedicato ai poveri alla presenza di Papa Leone XIV. Bublè ha raccontato la sua storia personale, il tumore da cui è guarito il figlio Noah e la fede cristiana che lo anima.

L’Ave Maria chiesta da Prevost

Bublé si è detto profondamente emozionato e ha raccontato ai media che il Papa gli ha chiesto specificamente di cantare l’“Ave Maria” durante il concerto. Ma Bublè ha raccontato del figlio maggiore, Noah, al quale è stato diagnosticato un epatoblastoma (un tipo di cancro al fegato) nel 2016.

Noah ha risposto bene alle cure e la famiglia ha annunciato la sua guarigione nel marzo 2017, dopo un lungo e difficile percorso terapeutico. Questa esperienza ha avuto un impatto profondo sulla vita del cantante, che si era temporaneamente ritirato dalle scene per dedicarsi interamente alla famiglia e al figli.

La paura per il figlio

Noah aveva solo tre anni quando gli fu diagnosticato il cancro. “Quella parola, “epatoblastoma”, ha sconvolto le loro vite. Ha ridisegnato le sue priorità d’artista e genitore, ha spostato l’ago dall’io alla famiglia. Non sarà mai più spensierato, Michael. Impossibile esserlo quando la morte ti sfiora, e l’angoscia ti stringe in una morsa. Può andarsene la malattia, ma non la paura. E forse “va bene così”, dice l’artista.

“Voglio essere più gentile, voglio essere più empatico, non voglio che l’ego e la finzione prendano il sopravvento, voglio rendermi conto ogni giorno di quanto sono fortunato. Guarda mia moglie: come ho fatto a convincere questo incredibile essere umano, che è il migliore che abbia mai conosciuto, a guidarmi e sostenermi attraverso tutto questo”, ha detto di recente Bublè.

Quindi la riscoperta della fede cristiana, la speranza rinnovata e la guarigione di Noah, che oggi ha 10 anni. Un ritorno alla vita.