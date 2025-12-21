Miami, Mosca chiude a un trilaterale con Kiev. Incursione a Sumy, rapiti 50 civili: c’è anche una 89enne

Ucraina in guerra

L’inviato speciale del presidente russo per la cooperazione economica con i paesi stranieri, Kirill Dmitriev, si trova a Miami per un secondo giorno di colloqui di pace in Ucraina con i negoziatori statunitensi. Lo ha riferito un corrispondente di “Ria Novosti”. Dmitriev è arrivato a Miami ieri e si è subito diretto verso il luogo dei negoziati con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner. La sua partenza da Miami è prevista per oggi. Mosca ha però chiarito che nessun trilaterale con Kiev è previsto: “non è finora stata discussa seriamente e non è al momento presa in considerazione”, ha affermato a giornalisti Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo, citato dalla Tass. “La missione dell’inviato speciale presidenziale russo per la cooperazione economica con i Paesi stranieri, Kirill Dmitriev, nei negoziati negli Stati Uniti è ottenere informazioni sui contatti di Washington con l’Europa e Kiev riguardo al processo di pace in Ucraina”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. “Dmitriev deve agire come ricevitore, deve ottenere informazioni su quanto elaborato dagli americani e dagli europei”, ha spiegato Peskov in un’intervista rilasciata all’emittente Channel One

Ucraina, la Russia preme su Sumy

Incursione delle forze russe oltre il confine nella regione di Sumy, all’altezza dell’insediamento di Hrabovske. I militari hanno rapito una cinquantina di civili, la maggioranza dei quali anziani e donne, ha denunciato un portavoce della difesa all’Ukrainskaya Pravda. Una delle donne sequestrate ha 89 anni. Nell’ultima settimana, la Russia ha bombardato l’Ucraina con 1.300 raid con droni, quasi 1.200 bombe plananti e nove missili di vario tipo. Sono state colpite in modo particolarmente duro la regione di Odessa e per il nostro sud, ha scritto il Presidente ucraino Volodymir Zelensky. I negoziatori di Stati Uniti e Ucraina “continuano il loro lavoro lungo la strada che porterà alla fine della guerra con una pace dignitosa”, ha aggiunto, ribadendo che “è necessario rafforzare le capacità di difesa del Paese in modo da offrire alla diplomazia una chance reale di porre fine al bagno di sangue”.