Metodo Formigli per attaccare Meloni, il conduttore smentisce, Calenda conferma: “Ci vediamo in tribunale”

E FdI chiede chiarezza

«Mi era stato chiesto di parlare della legge di bilancio a patto che avessi attaccato Giorgia Meloni’. Questa l’accusa formulata dal leader di Azione Carlo Calenda nei confronti della trasmissione di Corrado Formigli. Sono dichiarazioni gravissime e mi aspetto che dal conduttore di Piazza Pulita arrivi un chiarimento». Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Cultura di Palazzo Madama dopo la diffusione di un podcast in cui Calenda, intervistato da Ivan Grieco, svela un dietro le quinte della trasmissione di Formigli.

La versione di Formigli: Calenda escluso perché c’era già Bocchino pro Meloni…

«Calenda sostiene che gli autori della trasmissione di Formigli gli abbiano chiesto espressamente di garantire un suo intervento contro la Meloni sulla legge di Bilancio. Al suo diniego l’invito al programma de La7 sarebbe stato revocato. È questo il modo di fare informazione? Mi domando, infine, se l’editore Urbano Cairo sia a conoscenza del ‘metodo Formigli‘ adottato contro il centrodestra e contro un Governo che è espressione della volontà degli elettori», conclude la senatrice Campione.

Sollecitato anche da FdI, Formigli interviene con un lungo post social, che riportiamo integralmente affinché i lettori si rendano conto della scombiccherata versione del conduttore di Piazza Pulita.

Il conduttore de La7 fa l’indignato dopo le accuse del leader di Azione

«Nel disperato tentativo di attirare l’attenzione, il senatore Calenda continua a tirarmi in ballo – esordisce Formigli su Facebook – Ho deciso di non dargli corda per non alimentare i suoi giochini. Però di fronte a una falsità sesquipedale occorre per forza che intervenga, una tantum. Sostiene il senatore che ‘i miei autori’ prima di una puntata gli abbiano detto ‘ci deve garantire che attaccherà Meloni’ e che la partecipazione alla parte di puntata sulla manovra economica sia saltata perché lui non avrebbe dato disponibilità ad attaccare la presidente del Consiglio. Questa affermazione è falsa e diffamatoria».

“C’era già Bocchino a favore della manovra, due erano troppi”

Per il conduttore di Piazzapulita, «gli autori di un programma, quando sentono un ospite prima della puntata, chiedono a lui o, come nel caso di Calenda, al suo portavoce, che posizione abbia sui temi da dibattere al fine di comporre un parterre equilibrato e dialettico – sottolinea ancora il giornalista -. Nel caso di specie, essendo stato invitato Italo Bocchino, sostenitore della manovra, gli autori si sono sincerati su quale fosse l’opinione in merito di Calenda per evitare posizioni troppo sovrapponibili. Si tratta del normale lavoro di qualunque autore televisivo, mestiere le cui regole Calenda evidentemente ignora o finge di ignorare. Non è però consentito al senatore mentire spudoratamente per farsi pubblicità: la sua presenza al talk sulla manovra, dopo vari scambi di messaggi tra i miei autori e il suo portavoce, è stata confermata alle 10.33 di giovedì mattina».

La versione di Formigli: “Abbiamo chiesto a Calenda di spostarsi per un imprevisto”

Formigli a questo punto parla di un contrattempo, ovviamente fortuito. «Successivamente è però avvenuto un imprevisto: Monica Maggioni, invitata per un confronto col professor Jeffrey Sachs, è stata costretta a cancellare la sua presenza per ragioni strettamente personali – dice ancora Formigli -. A quel punto, essendo rimasto Sachs senza interlocutore, abbiamo chiesto se fosse disponibile a spostarsi dal blocco sulla manovra a quello con Sachs per dibattere con lui di Ucraina e situazione internazionale».

Formigli: da Calenda frasi diffamatorie, peccato abbia l’immunità parlamentare

«Il senatore ha accettato di buon grado, nonostante abbia gridato successivamente urbi et orbi che invitare Sachs in tv sia indegno. Non abbastanza, a quanto pare, da rifiutare di confrontarsi con lui”. «Ultima nota: il senatore Calenda sa benissimo di essere stato spostato con Sachs per via del forfait di Maggioni, eppure sostiene pubblicamente che la ragione siano le sue posizioni non abbastanza anti-meloniane sulla manovra – conclude il conduttore -. Mentire per un politico ed ex ministro è una cosa seria, altrove ci si dimette. E con questo credo che sul senatore Calenda sia tutto. La prossima volta, se accetterà di rinunciare all’immunità, ci vediamo in tribunale».

Calenda accetta la sfida: Corrado sei fazioso, ci vediamo in tribunale

La contro-replica di Calenda non si fa attendere. «Nel disperato tentativo di buttare la palla in calcio d’angolo parli d’altro Corrado – scrive Calenda su X – Confermo parola per parola quando ho detto. Rinuncio volentieri all’immunità parlamentare e ci vediamo in Tribunale. Questo modo di fare spettacolo per cui i politici si invitano a condizione che recitino una parte è un vizio insopportabile dell’informazione italiana, come quello di invitare propagandisti di Putin pretendendo anche che vengano lasciati mentire indisturbati. Vedi il caso Sachs. Mi spiace ma è un misto di faziosità e pessima informazione che fa male alle democrazia italiana», conclude il leader di Azione.