Calenda svela il metodo Formigli: “Hanno annullato una mia ospitata perché non garantivo di parlare contro la Meloni” (video)

Clamoroso retroscena

Carlo Calenda svela un clamoroso retroscena di come funzionano i salotti televisivi della politica, in particolare su La7. Il leader di Azione nell’intervista realizzata per il podcast di Ivan Grieco, disponibile su Youtube, racconta di una singolare telefonata ricevuta dalla redazione della trasmissione di Corrado Formigli.

Retroscena clamoroso svelato da @CarloCalenda. Mi auguro che @corradoformigli avrà voglia di chiarire questa cosa. Occorre fare corretta informazione, non teatrini per fare share. pic.twitter.com/Veu39X2kjm — Ivan_Grieco (@Ivan_Grieco) December 30, 2025

«Gli autori di Formigli dicono ai miei: ‘Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?’. E loro gli rispondono: ‘Ti garantiamo che dice ciò che pensa sulla legge di bilancio”. E loro gli hanno risposto: “No, allora non viene sulla legge di bilancio, ma viene a fare un confronto con Salis”. Calenda prosegue nel suo retroscena, faticando a mantenere la calma mentre ricostruisce la vicenda. “A me non è mai capitato in una trasmissione televisiva che mi dicessero: prima mi deve garantire che attaccherà la Meloni. Non è mica normale, non è una cosa democratica».

«Veramente imbarazzante», commenta l’intervistatore, precisando: «Per fortuna esistono metodi alternativi rispetto alla tv».

Va letta quindi in maniera piuttosto contradditoria la condotta dello stesso Corrado Formigli che si lamenta in più occasioni del fatto che la premier si sia rifiutata di farsi intervistare nella sua trasmissione. Davanti a un approccio così fazioso e schierato, chi avrebbe voglia di farsi attaccare in questo modo?

Il video sta circolando in queste ore sui social, mentre Formigli non ha ancora risposto alle accuse di Carlo Calenda. Ivan Grieco ha pubblicato sulle varie piattaforme il retroscena clamoroso sulla trasmissione tv “Piazza Pulita” di Corrado Formigli. «Mi era stato chiesto di parlare della legge di bilancio a patto che avessi attaccato Giorgia Meloni». Secondo Grieco, «i talk televisivi dimostrano ancora una volta di inseguire solo lo share senza preoccuparsi davvero di voler fare informazione corretta».