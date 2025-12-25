L’ultimo attacco al Natale: nella notte lanciati petardi per distruggere il presepe in una chiesa di Sezze

Vandalismi contro la Fede

Nuovo attacco ai simboli cristiani in questo dicembre “nero” per attentati, vandalismi e censure. L’ultimo episodio, nel Lazio, nella parrocchia di San Carlo da Sezze, a Sezze Scalo, in provincia di Latina, per un atto vandalico subito ieri sera. Non mancava molto all’inizio della messa di mezzanotte, quando il presepe sotto al portico della chiesa è stato danneggiato da alcune persone che da un’auto hanno lanciato ‘materiale esplodente’, petardi. L’esplosione è stata così forte da far tremare l’edificio, dove in quell’istante c’era il parroco e vicario foraneo di Sezze, don Gianmarco Falcone, intento nei preparativi per la celebrazione, ed è stata sentita anche dai residenti a diverse centinaia di metri di distanza. Non si registrano feriti.

Il parroco ha chiamato il numero d’emergenza 112. Sul posto i carabinieri. La costruzione, per quanto possibile, è stata poi ripristinata. Il presepe è stato realizzato da alcune famiglie della comunità, in particolare dei genitori dei ragazzi della catechesi. “Ci dispiace molto che in questa notte santa di Natale sia stato compiuto questo gesto di disprezzo verso il presepe che è simbolo della pace – ha detto don Gianmarco Falcone -. Ci auguriamo che la luce del Natale raggiunga anche il cuore di queste persone”. Questo episodio va ad aggiungersi ad altri atti vandalici contro i simboli religiosi del Natale, come quello accaduto nei giorni scorsi a Borgo Santa Maria, a Latina, dove sono state rubate le statue del presepe nel centro abitato realizzato grazie al contributo delle famiglie del posto.

