L’ultima gaffe di Scanzi: “Non avrei saputo dirlo meglio di lui”. Ma di chi? La foto è sbagliata, il web ride (video)

Il giornalista del "Fatto"

“Rob era un grande uomo, Trump una merda”. Andrea Scanzi sottoscrive la frase postata sul suo profilo Fb con la sottolineatura: “Non avrei saputo dirlo meglio”. Ma meglio di chi? Il gionalista del “Fatto”, cintura nera di gaffe, ne ha fatta un’altra, commentando la morte del regista americano Robert Reiner, famoso per il film “Harry ti presento Sally”. Credendo che la frase di sdegno nei confronti del presidente americano – che aveva speso parole pesanti sul regista dopo la sua uccisione da parte del figlio – fosse stata pronunciata dal famoso attore Morgan Freeman. che ha vinto un Oscar per ‘Million Dollar Baby’ e recitato in successi come ‘Le ali della libertà’, ‘Seven’ e la trilogia di Batman come Lucius Fox, ha postato la sua foto. La frase è invece di un Freeman meno famoso, Morgan J. Freeman, nato nel 1969, regista, produttore e sceneggiatore americano. Una figuraccia immediatamente notata dai suoi follower, che si sono scatenati in ironie e contumelie varie. “Hai sbagliato foto, meno male che sei un giornalista…”. “Complimenti, Scanzi, evviva la precisione”. Lui, però, ormai rotto a qualsiasi figuraccia, non ha neanche corretto il posto e non s’è scusato​.