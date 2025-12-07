“Lista degli stupri” al liceo Giulio Cesare, quali sono i fattori scatenanti: ecco cosa dice il sondaggio del Secolo

L'opinione dei lettori

L’incredibile lista con i nomi delle ragazze da stuprare al liceo classico Giulio Cesare di Roma ha fatto scalpore, attirando l’attenzione dei quotidiani italiani e dell’opinione pubblica. E così il Secolo d’Italia, attraverso la sua newsletter, ha deciso di porre un quesito con tre risposte ai lettori. La domanda era secca: «Cosa pensi degli stupri al liceo Giulio Cesare di Roma?». I risultati sono stati piuttosto omogenei visto che si aggirano tutti attorno al 33%, come dimostra anche il grafico a torta scelto per raffigurare le intenzioni di voto degli utenti. Vince su tutte, anche se di poco, la prima riposta in blu con il 33,5% delle preferenze: «Colpa dei genitori troppo distratti da impegni lavorativi e dello scarso dialogo che hanno con i propri figli».

Lista degli stupri al liceo Giulio Cesare di Roma, quali sono i fattori scatenanti?

Il 33,4% degli intervistati, invece, ha scelto la seconda opzione in arancione: «Una certa scuola è più attenta alla burocrazia e alle mode didattiche, tralasciando i principi del rispetto e dell’educazione». Ultima, anche se per un soffio, è stata la risposta indicata in rosso con il 33,1% delle preferenze: «Colpa di alcuni giovani infatuati di fiction e canzoni trap violente, che veicolano modelli offensivi verso le donne». Nonostante la vicinanza in termini numerici delle votazioni totali, la maggior parte delle persone intervistate ritiene che la colpa di certi comportamenti deprecabili sia dovuta al rapporto dei giovani con i propri genitori tra le mura domestiche: poca comunicazione, troppo poca attenzione ai comportamenti dei figli. E’ necessario, insomma, un nuovo patto fra scuola, famiglie e studenti: nel nome della responsabilità e del rispetto. A partire da quello nei confronti delle donne.