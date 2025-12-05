L’Europa s’è destra: non solo Meloni, da Madrid a Londra, i sondaggi confermano la tendenza in tutto il continente

Su Youtrend

Francia, Germania, Spagna e Regno Unito vedono nettamente in testa i partiti conservatori. In Italia il dato eccezionale della crescita di consensi mentre si governa

L’Europa va a destra. Giorgia Meloni e tutta la coalizione italiana trascinano i sondaggi nei principali Paesi europei , effettuati da Politico su una media calibrata, e riportati oggi da Youtrend, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito vedono i partiti conservatori e di destra nettamente in vantaggio rispetto ai competitor di sinistra.

Il sondaggio

La media effettuata da Politico vede risultati netti nei quattro grandi Paesi. In Francia, il Rassemblement National di Bardella e Le Pen è dato al 36,5%. Bardella candidato all’Eliseo nelle intenzioni di voto raddoppierebbe di gran lunga i suoi avversari. In Gran Bretagna Reform sarebbe il primo partito con il 27%, staccando i laburisti che sono al 18%. E i Conservatori, che non sono certo di sinistra, prenderebbero il 17%.

In Spagna se si votasse oggi il Partito Popolare prenderebbe il 32 % con Vox al 18%. Maggioranza sicura, considerando che alle ultime elezioni i socialisti sono andati al governo solo grazie all’accordo incredibile con gli indipendentisti catalani.

Anche la Germania parla chiaro

La Germania registra il primato di Afd dato al 26%. Un punto in più di Cdu-Csu (che non sono certo comunisti..) dati invece al 25%. Ma qui si registra la forte crisi dei socialdemocratici. Se si votasse oggi, infatti, l’Spd prenderebbe appena il 14%.

Un dato omogeneo

Seppure ogni singolo Paese abbia partiti di destra e di centrodestra diversi tra di loro, il dato che arriva dalla rilevazione effettuata nei quattro più importanti Paesi del Continente parla chiaro: gli elettori europei rifiutano la sinistra e vogliono votare a destra.

In Italia il dato migliore

Il dato migliore è quello italiano per un motivo specifico: FdI, che supera il 30%, e il centrodestra crescono dopo tre anni di governo. Mentre tutti gli altri partiti in testa nei sondaggi nel resto d’Europa sono all’opposizione. Il dato italiano ribalta il principio che “governare logora”. Logora, citando Andreotti, chi non lo fa o lo fa male.