Sondaggio Ixè, vento in poppa per FdI al 30,3. Doccia fredda per i 5Stelle ai minimi storici

Il tracollo

Vento in poppa per Fratelli d’Italia, in calo il Pd, malissimo i 5Stelle. L’ultimo sondaggio di Ixè è una doccia gelata per il partito dell’ex premier Giuseppe Conte. I numeri confermano il progressivo trend in calo del movimento fondato da Grillo che non ‘sfonda’ più da molto tempo. Se si votasse oggi quello dell’ex avvocato del popolo è il partito che perde più consenso. Il M5s perde addirittura l’1,1 per cento di voti.

Sondaggio Ixè, doccia fredda per i 5Stelle fermi al 13%

Fratelli d’Italia, al contrario, continua a crescere tornando sopra quota 30. Forza Italia si posiziona al secondo posto nel centrodestra davanti alla Lega, che perde qualche decimo. Il partito della premier Meloni è al 30,3%, un risultato ormai costante da diversi mesi. Un dato controcorrente rispetto alle stagioni passate in cui la luna di miele con il governo durava lo spazio di sei mesi. Forza Italia è testata da Ixè al 9,2% mentre la Lega di Matteo Salvini scende al 7,8%.

Pd in leggero calo al 21,8%, cresce Avs

Sul fronte delle opposizioni, il Pd di Elly Schlein è in leggero calo al 21,8%. Rispetto a settembre cala di due decimi. Ma peggiore performance è quella dei 5Stelle che scendono dell’1,1% e si attestano al 13%. In crescita, invece, Avs di Bonelli e Fratoianni che avanzano al 7,1%. Tra i ‘cespugli’ Azione di Carlo Calenda perde lo 0,1 e va al 3%, +Europa perde mezzo punto e va all’1,9% mentre Italia Viva di Matteo Renzi si piazza al 2,6% (-0,4%). Chiude la classifica Noi Moderati con lo 0,9%.