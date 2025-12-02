Lazio, traguardo storico: Moody’s promuove la regione da Baa3 a Baa2: ridotto un debito “mostruoso”

Giunta Rocca credibile

Moody’s ha annunciato un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio governata da Francesco Rocca, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. Un traguardo storico che si inserisce in una giornata felice dal punto di vista dei risultati dell’azione di governo del centrodestra sul lavoro. Il Lazio è nel pieno di un risanamento da quando è passata nelle mani del centrodestra. Il miglioramento del rating è il secondo upgrade in pochi mesi e conferma la solidità del percorso intrapreso dall’Amministrazione regionale; sostenuto da una gestione più efficace del bilancio, della sanità e del debito.

Moody’s migliora il rating della Regione Lazio

L’agenzia riconosce un andamento operativo solido, entrate stabili, una struttura del debito più snella e un’elevata probabilità di supporto statale in caso di necessità. Il nuovo giudizio accresce la reputazione del Lazio e ne rafforza la posizione come istituzione affidabile nel panorama nazionale e internazionale. Il governatore del Lazio è giustamente orgoglioso del risultato. “Questo upgrade conferma in modo chiaro gli effetti del lavoro avviato fin dall’inizio della legislatura. Abbiamo fatto scelte nette, puntato sulla responsabilità e riportato ordine in settori che per anni hanno pesato sui conti regionali. Il riconoscimento di Moody’s non riguarda solo la dimensione finanziaria; ma parla anche del Lazio come istituzione che oggi si presenta con maggiore credibilità sul piano internazionale”.

Regione Lazio tra attrattività e competitività

“È un risultato che rafforza la fiducia degli investitori e dimostra che la nostra Regione sta tornando un punto di riferimento affidabile”, sottolinea Francesco Rocca. Il riconoscimento si inquadra in un continuum – spiega il governatore- che ha influito su vari ambiti.Lo spiega l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. “Il secondo upgrade in tre anni del rating della Regione Lazio premia i nostri sforzi. Abbiamo lavorato per ridurre un debito mostruoso ed investito senza crearne di nuovo. Abbiamo reso più efficiente la spesa e, soprattutto, stiamo restituendo credibilità alla Regione Lazio. Infatti, questo processo virtuoso non è solo tecnico, ma ha un impatto diretto sulla reputazione del Lazio. Nel momento in cui Moody’s riconosce che la gestione finanziaria è solida e orientata al futuro, cambia il paradigma con cui la Regione Lazio viene percepita nel mondo imprenditoriale, istituzionale e sui mercati. Un decisivo passo avanti per restituire attrattività e competitività; che si tradurranno in più investimenti, più opportunità per imprese, più lavoro per i giovani e più ricchezza per i cittadini”.

Angelilli: “Traguardo storico”

La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, aggiunge:”Il nuovo upgrade di Moody’s rappresenta un traguardo storico per la Regione Lazio: il passaggio a Baa2 con outlook stabile non è soltanto un dato tecnico importante. Ma la conferma concreta della credibilità recuperata e della solidità del percorso avviato in questi due anni e mezzo dalla Giunta Rocca. È un risultato che premia una gestione rigorosa e lungimirante del bilancio regionale”.