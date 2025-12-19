L’Aquila, il Munda torna al Castello cinquecentesco. Marsilio: «Un luogo simbolo restituito alla città»

Cultura e identità

Il Museo Nazionale d’Abruzzo (Munda) torna a vivere all’interno del Castello cinquecentesco dell’Aquila, uno dei luoghi simbolo della città e della sua storia. Dopo anni di chiusura seguiti al sisma del 2009, il Munda torna finalmente nel suo spazio originario, segnando un passaggio di grande valore culturale e simbolico per il capoluogo abruzzese. Alla presentazione, oltre al presidente della Regione Marco Marsilio, sono intervenuti, insieme alla direttrice, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila Salvatore Duilio Provenzano e il direttore generale musei del Ministero della cultura Massimo Osanna.

La riapertura riguarda il quarto sud-est della fortezza, oggetto di un importante intervento di consolidamento e restauro che rientra in un più ampio progetto di recupero del Castello. “La riapertura del Munda nel Castello cinquecentesco rappresenta un traguardo fondamentale per L’Aquila e per l’Abruzzo intero – ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio -. È il segno concreto di una ricostruzione che non riguarda solo gli edifici, ma l’anima culturale e identitaria di questa città. Restituire ai cittadini e ai visitatori uno dei luoghi simbolo della nostra storia significa guardare al futuro senza dimenticare la memoria. L’auspicio è che il percorso di recupero prosegua fino al completamento integrale dei lavori, così da poter restituire alla città l’intero Castello Cinquecentesco nella sua piena funzione culturale e identitaria. Non c’era modo migliore per festeggiare il Natale e l’avvicinarsi di L’Aquila Città italiana della Cultura 2026, ormai alle porte, che riconsegnare ai cittadini uno dei luoghi simbolo della loro storia”.

Dopo anni di attività presso l’ex Mattatoio di Borgo Rivera, il Munda ritrova così la sua collocazione storica, riappropriandosi della centralità simbolica che il Castello cinquecentesco rappresenta per L’Aquila e per l’intero patrimonio culturale regionale. Resta esposto nel bastione est anche il celebre mammut, ulteriore elemento identitario del museo. L’apertura al pubblico è prevista da domani, con orario continuato dalle 9 alle 19, consentendo a cittadini e visitatori di tornare a vivere uno dei luoghi più rappresentativi della città, in un momento particolarmente significativo nel percorso che conduce L’Aquila verso il titolo di Capitale italiana della Cultura 2026.

(Italpress)