La Nobel Machado attacca Maduro per le tensioni con gli Usa: “Tutto ciò che vediamo in Venezuela è colpa sua”

La leader dell'opposizione

“Tutto quello che vediamo succedere è unicamente colpa di Maduro e del suo regime”. Queste le parole della leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, insignita del premio Nobel per la pace e intervistata dalla televisione norvegese Nrk. La dissidente ha addossato l’escalation della tensione con gli Usa al governo di Caracas, capeggiato dal presidente comunista. “Quando abbiamo vinto le elezioni con una schiacciante maggioranza, offrimmo a Maduro e al suo regime una soluzione negoziale, una transizione con garanzie, ma la rifiutò”, ha svelato Machado, per poi accusare l’esecutivo di aver messo in atto un “terrorismo di Stato” contro il popolo venezuelano e i Paesi vicini. Quando le è stato chiesto se sia favorevole a un intervento degli Stati Uniti nella sua terra ha risposto chiaramente: “È ora che Maduro capisca che si deve dimettere”.

Machado contro Maduro: “Lotto per ottenere la pace nel mio Paese”

“Lotto per ottenere la pace nel mio Paese, ma abbiamo appreso che per avere la pace è necessaria la democrazia“, ha spiegato ancora una volta la leader dell’opposizione venezuelana, che non può garantire la sua presenza alla cerimonia per il Nobel del 10 dicembre a Oslo. Un duro colpo per lei, che ha evidenziato come il ritiro del premio “Sarebbe il più grande onore della mia vita”. La procura venezuelana ha anticipato che se Machado andrà in Norvegia, sarà considerata “fuggitiva” a causa delle diverse inchieste aperte contro di lei. Ma la “lady di ferro” sudamericana non si è fatta intimorire dalle avvisaglie del regime di Nicolas Maduro. “Voglio assicurare a tutti venezuelani che ritornerò”, ha concluso, parlando sempre di un suo possibile viaggio nella capitale norvegese per ritirare il riconoscimento.