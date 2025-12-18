La Nigeria acquista per un miliardo di euro 24 jet M-346FA e 10 elicotteri AW-109, “gioielli” firmati Leonardo

Il "made in Italy" militare

La Nigeria sta per completare un’importante intesa, siglata lo scorso anno con l’azienda aerospaziale italiana Leonardo, che prevede la consegna di 24 jet da combattimento M-346FA e di dieci elicotteri AW-109 quasi ultimati. L’accordo, del valore di circa 1,2 miliardi di euro, comprende servizi di manutenzione e supporto a lungo termine tramite Leonardo e rappresenta un rafforzamento strategico dei legami nel settore della difesa tra la Nigeria e il produttore italiano. Lo riferisce il portale d’informazione “Business Insider Africa”, secondo cui sei dei ventiquattro M-346 sono già in fase avanzata di sviluppo, con tre in fase di test di volo. Gli altri, secondo Leonardo, seguiranno in lotti strutturati di sei velivoli ciascuno, completi di sistemi d’arma, parti di ricambio e pacchetti di addestramento. Per quanto riguarda gli elicotteri, tre delle dieci unità AW-109 sono completamente pronte per la consegna, mentre si prevede che altre tre saranno completate entro la fine del 2025. La consegna delle restanti quattro e’ prevista per l’inizio del 2026.

La Nigeria compra aerei ed elicotteri da Leonardo

L’M-346FA (Fighter Attack), versione “light combat” dell’addestratore avanzato M-346, con capacità multiruolo per missioni di supporto aereo ravvicinato, anche in aree urbane, e interdizione sul campo di battaglia, di difesa del territorio nazionale e ricognizione tattica. Il velivolo è equipaggiato con il radar a scansione meccanica multi-mode Grifo-M-346, sviluppato da Leonardo e ottimizzato per l’M-346FA: una soluzione affidabile e performante che offre grande accuratezza e permette ampia modularità del sistema. Inoltre, l’M-346FA è protetto da un completo sistema di difesa passiva (DASS – Defensive Aids Sub-System), mentre il sistema di comunicazione integrata e il data-link tattico (TDL – Tactical Data Link), integrabile anche nella versione conforme ai requisiti NATO, assicurano ampia interoperabilità operativi. L’M-346FA può adottare diverse tipologie di armamenti e carichi esterni, tra cui munizionamenti aria-aria e aria-superficie (anche a guida IR, radar e/o laser/GPS), pod cannone, da ricognizione e di designazione bersagli, integrati con gli “Helmet Mounted Display” (HMD), visori interattivi posti sul casco dei piloti.