La lezione di Gualtieri a Schlein: “Doveroso essere ad Atreju, la democrazia è fatta di confronto”

Le parole del sindaco di Roma

Il sindaco elogia tutti i parlamentari della città per l'emendamento sulla Capitale e invita i partiti a un dialogo aperto raccogliendo l'appello della dirigente di FdI

“Io sono il sindaco di tutte le romane e tutti i romani. Se c’è una festa di partito, è giusto che il sindaco dia il suo benvenuto e i suoi auguri. Questa è anche una grande e bella festa popolare, non si fanno solo politiche di partito. Anche le Feste dell’Unità sono così”. Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, alla giornata inaugurale di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Elogiando Arianna Meloni e recuperando le parole di apertura al dialogo tra le forze politiche.

Le parole del sindaco

“Io penso che la democrazia ha bisogno di istituzioni che sanno collaborare e che assumono il tema della rappresentanza di tutti i cittadini, indipendentemente dal colore politico – ha aggiunto il primo cittadino -. Questa è una democrazia che ha bisogno della vivacità differenze nella democrazia, nella partecipazione, ha bisogno di partiti politici che devono essere radicati, devono essere orgogliosi, della loro identità, che devono quindi avere i luoghi e sedi in cui esprimersi e poi anche confrontarsi. Io sono un affezionato alle feste di partito sono naturalmente affezionato a quelle del mio partito e di quelli che l’hanno preceduto”.

Il primato della politica e il dialogo tra i partiti

Roberto Gualtieri ha poi elogiato le parole di Arianna Meloni sul confronto democratico. “E’ come dovrebbe essere la democrazia: non si può pensare che la politica ceda il passo alla tecnica. Quando le istituzioni collaborano, la politica è animata, vivace. Anzi il dibattito politico più è vivo, più è bello, più è giusto, perché siamo una democrazia, sarebbe assurdo che la pensassimo tutti allo stesso modo”.

“Il confronto Meloni Schlein avrebbe fatto bene alla democrazia”

Il sindaco ha poi parlato del mancato confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein: “Ci sono confronti a livelli diversi. Penso sarebbe stata una bella occasione che i due leader di partito si confrontassero tra di loro. Questa cosa non è avvenuta e non mi sembra sia particolarmente responsabilità di Elly Schlein, anzi io su questo la difendo. Però il fatto che non ci sia stato quel confronto che lei ha proposto, tra lei e Giorgia Meloni, non significa che non ci possa essere a livelli diversi”.

“Grazie a tutti i parlamentari romani per l’impegno”

Il primo cittadino ha poi ringraziato tutti i parlamentari romani, “che hanno firmato l’emendamento a favore della Capitale”. “Credo che questa capacità, come rappresentanti di un territorio di essere uniti su alcune cose importanti, come la chiusura del debito della stagione commissariale di Roma Capitale, sia una cosa giusta” ed è stata portata avanti senza guardare al colore politico”, ha aggiunto Gualtieri.