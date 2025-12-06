Atreju 2025: al via fino al 14 dicembre, si parte col sindaco Gualtieri, segui la diretta (video)

A Castel Sant'Angelo

Prende il via oggi, sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. A tagliare il nastro della manifestazione, insieme a numerosi parlamentari di FdI di Camera e Senato, il capo della segreteria politica del partito, Arianna Meloni, alcuni ministri – tra gli altri, Urso e Roccella – e i capigruppo Malan e Bignami.

A seguire l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna e l’inizio delle trasmissioni di “Radio l’Italia chiamò”.

Alle ore 16 i saluti istituzionali alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Alle 16.45 presentazione dei libri “Belle ciao!” Come Giorgia Meloni” e la destra hanno mandato in tilt il femminismo di Barbara Saltamartini e “Quel che resta del femminismo” di Anna Paola Concia.

Alle 17.30 l’assemblea dei consiglieri e degli assessori regionali di Fratelli d’Italia, mentre alle 18.30 (caffè letterario) la presentazione del libro “Iubilaeum nostrum”. Il “Giubileo dei Due Papi” di Daniele Sabatini, con Gianfranco Rotondi.

Nove giorni di politica

Nove giorni di politica con i dibattiti sui temi d’attualità ma anche un villaggio di Natale formato famiglia. Mercatini, volontariato e un’area ludica per bambini. Ospiti internazionali come il Presidente dell’Anp Abu Mazen e Rom Braslavski, israeliano rapito da Hamas e rimasto ostaggio per oltre due anni. Interviste, dibattiti, presentazioni: ci saranno gli esponenti di governo ma anche tutti i partiti di opposizione, con i loro leader. E poi spettacolo e sport, con la partecipazione, fra gli altri, di Carlo Conti, Mara Venier, Ezio Greggio, Raoul Bova. La chiusura, come da tradizione, sarà domenica 14 con l’intervento di Giorgia Meloni.

ATREJU: IL PROGRAMMA COMPLETO DI SABATO 6 DICEMBRE

Ore 15:00 – Taglio del nastro

Inaugurazione della pista di pattinaggio con esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna.

Inizio delle trasmissioni di Radio Italia Chiamò.

A cura di: Grazia Di Maggio (Deputata FdI) ed Etel Sigismondi (Senatore FdI),

– Ore 16:00 – Sala Rosario Livatino

Inaugurazione

Intervengono: Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Stefano Cacciotti (Capogruppo FdI Città Metropolitana Roma), Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI Comune di Roma Capitale), Simone Forte (Presidente GN Provincia di Roma), Francesco Todde (Presidente GN Roma città).

Introducono: Luca Sbardella (Deputato FdI) e Massimo Milani (Deputato FdI).

Modera: Giulia Di Stefano (Giornalista).

– Ore 16:45 – Sala Rosario Livatino

Presentazione dei libri “Belle ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo” di Barbara Saltamartini e “Quel che resta del femminismo” di Anna Paola Concia.

Introduce: Monica Ciaburro (Deputata FdI, Vicepresidente Commissione Difesa)

Modera: Enrica Belli (Giornalista)

– Ore 17:30 – Sala Rosario Livatino

Fratelli d’Italia nelle Regioni

Assemblea dei Consiglieri e degli Assessori regionali.

Coordina: Chiara La Porta (Deputata e Capogruppo FdI Regione Toscana).

– Ore 18:30 – Caffè letterario

Presentazione del libro “Iubilaeum nostrum. Il Giubileo dei Due Papi” di Daniele Sabatini

Interviene: Gianfranco Rotondi (Deputato FdI, Vicepresidente Commissione Politiche dell’Unione europea)