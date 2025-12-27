In Brasile la sinistra dichiara guerra al “piede destro” delle ciabatte Havaians per battere… la destra (video)

La polemica sullo spot

In Brasile, il politicamente corretto si accanisce anche contro le infradito. Havaians, che produce le ciabatte più celebri al mondo, ha diffuso un video con l’attrice Fernanda Torres, scatenando il putifero nel Paese sudamericano. Le tensioni interni sono piuttosto delicate e proprio per questo una semplice pubblicità, in tempi duri come questi, può scardinare il dibattito pubblico. Nello spot, la protagonista dice: “Non voglio che tu inizi il 2026 con il piede destro. Non ho niente contro la fortuna, ma diciamocelo: l’avere fortuna non dipende da te, ma dal destino. Ciò che ti auguro è di cominciare l’anno nuovo con tutti e due i piedi. Con tutti e due i piedi nella porta, con tutti e due i piedi mentre cammini per la strada, con tutti e due i piedi dove vuoi tu».

Una dichiarazione che può sembrare innocua solo all’apparenza, dal momento che, in Brasile, iniziare con il piede destro è un auspicio di fortuna. Ma in molti hanno interpretato il messaggio come una specie di “propaganda politica” in vista delle elezioni del 4 ottobre, in cui i nazionalisti cercheranno di battere il presidente progressista Ignacio Lula dopo l’arresto e la condanna dell’ex leader Jair Bolsonaro. Peraltro, Torres non è neanche lontanamente nota per essere un’estimatrice della destra e questo evidentemente ha giocato un ruolo chiave nella polemica.

Lo spot “propagandistico” di Havaians fa arrabbiare la destra: il figlio di Bolsonaro butta le infradito

La destra brasiliana ha criticato la scelta divisa del brand brasiliano più famoso in assoluto, definendola “divisiva”. Inoltre, il figlio di Bolsonaro, Eduardo, ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae le ciabatte in un cestino della spazzatura. La polemica è iniziata il 22 dicembre e, secondo il Corriere della sera, il giorno successivo Havaians ha perso il 3% nella borsa di San Paolo. Poi è riuscito a recuperarlo nei giorni successivi e a raggiungere il valore più alto negli ultimi tre anni. Nonostante ciò, la destra ha continuato la sua invettiva e nel boicottaggio. Anche il primogenito dell’ex presidente, Flavio, è pronto a cominciare l’anno con la “buona fortuna” sulle spalle come il fratello. Davanti alla clinica di Brasilia, in cui era ricoverato il padre per un intervento alcuni giorni fa, ha letto l’endorsement in cui veniva designato come pre-candidato alle elezioni “per non consentire che la volontà del popolo sia soffocata“.