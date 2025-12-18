Immigrazione, nuovo tavolo a Bruxelles con l’Italia protagonista. Meloni: impegno per soluzioni innovative

Iniziative congiunte

La premier ha partecipato al tavolo a cui erano presenti, oltre alla presidente della Commissione, anche altri 15 Stati membri che hanno a cuore la tematica delle politiche migratorie

Con l’avvento del governo Meloni in Italia, qualcosa di nuovo si è affermato a Bruxelles: il tema dell’immigrazione in generale e della gestione dei flussi migratori in particolare, rappresenta una priorità e parlarne durante i Consigli Europei è ormai diventata una prassi. Così sulla sua pagina social su “X” la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto “A margine del Consiglio europeo, insieme ai Primi Ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Dick Schoof, abbiamo ospitato una nuova riunione informale tra 15 Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio. Insieme a Italia, Danimarca, Paesi Bassi e Commissione europea, hanno preso parte all’incontro i leader di Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Polonia, Repubblica ceca, Lettonia, Malta, Ungheria e Svezia”.

Sostanziali progressi su negoziati del Regolamento rimpatri

La premier, impegnata in queste ore al Consiglio Europeo che tradizionalmente si riunisce prima delle festività Natalizie, ha spiegato che “La Presidente Ursula von der Leyen ha illustrato i principali filoni di lavoro, soffermandosi in particolare sui sostanziali progressi registrati sui negoziati relativi al Regolamento rimpatri e alla lista Europea di Paesi di origine sicuri. Oltre a confermare l’impegno dell’Italia sul fronte delle soluzioni innovative e ad accogliere con soddisfazione la nuova lettera sottoscritta da Ministri degli Affari Esteri e dell’Interno di 19 Stati membri in tema di soluzioni innovative, ho aggiornato sul lavoro in corso sul tema della capacità delle Convenzioni internazionali di rispondere alle sfide della migrazione irregolare e sulle prossime iniziative previste“.

Al lavoro per iniziative congiunte

“Dopo il significativo risultato dello scorso 10 dicembre, quando 27 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno sottoscritto la dichiarazione politica italo-danese, ora il lavoro continua in vista della Ministeriale del Consiglio d’Europa sotto presidenza moldava del prossimo 15 maggio. Abbiamo infine concordato di lanciare iniziative congiunte non solo in ambito UE e Consiglio d’Europa, ma anche – più in generale – nei diversi contesti internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, per promuovere più efficacemente l’approccio europeo ad una gestione ordinata dei flussi migratori” ha concluso Meloni.